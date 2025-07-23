Кто является женихом и инициатором возвращения на корт Винус Уильямс?

Похоже, что семикратная чемпионка турниров Большого шлема Винус Уильямс переживает один из самых счастливых периодов в личной жизни – и это отражается на ее спортивной форме. После победного возвращения на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне американка подтвердила в послематчевом интервью, что в настоящее время она помолвлена. Именно поэтому на ее руке в последние дни все замечали внушительное обручальное кольцо.

Кто же ее избранник? Об этом почти не говорили, однако теперь можно с уверенностью сказать – им является Андреа Прети. 37-летний итальянский актер на сегодняшний день считается одним из самых успешных в своей профессии у себя в стране.

Винус Уильямс редко делится подробностями о своей личной жизни и отношениях, и до турнира в Вашингтоне практически не говорила публично о своих отношениях с Прети. Об их романе впервые стало известно прошлым летом, когда в июле 2024 года Прети и Уильямс были замечены вместе во время отдыха с друзьями на Средиземноморском побережье в Италии.

«Мой жених сейчас на стадионе – именно он убедил меня продолжать играть», – призналась 45-летняя теннисистка сразу после победы над Пейтон Стернс в двух сетах.