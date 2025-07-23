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WTA
23 июля 2025, 13:25 | Обновлено 23 июля 2025, 13:28
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УИЛЬЯМС: «Первый матч после такого перерыва всегда невероятно трудный»

Семикратная чемпионка турниров Большого шлема провела пресс-конференцию

23 июля 2025, 13:25 | Обновлено 23 июля 2025, 13:28
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УИЛЬЯМС: «Первый матч после такого перерыва всегда невероятно трудный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

Кто бы мог поставить на возвращение Винус Уильямс в 45 лет? После 16 месяцев вне соревновательного процесса американка поставила перед собой цель – подойти в хорошей форме к лету 2025 года и быть конкурентоспособной. И вот – вчера победа в парном разряде, а сегодня уверенная победа в одиночке.

После победы над Пейтон Стернс в двух сетах на турнире WTA 500 в Вашингтоне – соперницей на 22 года моложе и входящей в топ-35 мирового рейтинга – семикратная чемпионка турниров Большого шлема провела пресс-конференцию.

«Это был всего лишь первый шаг, но должна признаться – первый матч после такого перерыва всегда невероятно трудный. Людям сложно объяснить, насколько тяжело играть после такой паузы. Когда я выхожу на корт, я знаю, что у меня есть силы победить, но потом это еще нужно реализовать.

Без сомнений, это лучший результат, на который я могла надеяться – я хорошо сыграла и, к тому же, победила. Я здесь с друзьями, с семьей, с любимыми людьми и всеми этими болельщиками. Это был прекрасный вечер, который я не забуду», – поделилась уроженка Калифорнии, поблагодарив за полученную wild card на участие в основной сетке.

«В этом спорте нет пределов совершенству – все зависит только от того, что у тебя в голове, и насколько ты готов жертвовать ради цели», – подчеркнула она на пресс-конференции, сияя от счастья, которого, по ее словам, давно не чувствовала.

«Если ты работаешь над собой – физически, ментально, эмоционально – то можешь достичь желаемого результата. Неважно, сколько раз ты падал, болел или получал травмы. Если ты продолжаешь верить в процесс и оттачивать свое мастерство, шанс обязательно появится. Для тебя всегда найдется место».

В какой-то момент журналист спросил: зачем она это делает – или, точнее, для кого?

«Я не здесь, чтобы что-то кому-то доказывать. Если я вернулась – то только для себя, и мне нечего доказывать. Я здесь для себя, потому что хочу быть здесь. Желание что-то доказать или убедить кого-то в том, что он неправ, никогда не приносило мне побед в карьере. И поражений – тоже. Никто не будет работать за меня – только я сама. Так что мне все равно, что говорят другие. Это не остановит мою работу. Никто не разрушит мою веру. Даже если обо мне говорят что-то невероятное – это не поможет выиграть матч. Я стараюсь сосредотачиваться только на себе и ни на чем другом».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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