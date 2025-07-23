Рейнджерс – Панатинаикос – 2:0. Видео голов и обзор матча
«Панатинаикос» с 58-й минуты играл в меньшинстве
Во вторник, 22 июля, в Глазго (Шотландия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Рейджерс» принимал греческий «Панатинаикос».
Хозяева вышли вперед в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Финдли Кертис.
На 58-й минуте «Панатинаикос» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Георгис Вагианнидис.
Футболисты «Рейджерс» воспользовались численным преимуществом. На 78-й минуте Джейди Гассама отправил в ворота «Панатинаикоса» второй мяч.
Ответный поединок пройдет в Греции 30 июля. Начало матча в 21:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Шотландия
Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:0
Голы: Кертис, 52, Гассама, 78
Удаление: Вагианнидис, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
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