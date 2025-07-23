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Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
22.07.2025 21:45 – FT 2 : 0
Панатинаикос
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Лига чемпионов
23 июля 2025, 16:28 | Обновлено 23 июля 2025, 16:46
43
0

Рейнджерс – Панатинаикос – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Панатинаикос» с 58-й минуты играл в меньшинстве

23 июля 2025, 16:28 | Обновлено 23 июля 2025, 16:46
43
0
Рейнджерс – Панатинаикос – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Глазго Рейджерс

Во вторник, 22 июля, в Глазго (Шотландия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Рейджерс» принимал греческий «Панатинаикос».

Хозяева вышли вперед в начале второго тайма. Автором забитого мяча стал Финдли Кертис.

На 58-й минуте «Панатинаикос» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Георгис Вагианнидис.

Футболисты «Рейджерс» воспользовались численным преимуществом. На 78-й минуте Джейди Гассама отправил в ворота «Панатинаикоса» второй мяч.

Ответный поединок пройдет в Греции 30 июля. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Шотландия

Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:0

Голы: Кертис, 52, Гассама, 78

Удаление: Вагианнидис, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Djeidi Gassama (Глазго Рейнджерс).
58’
George Vagiannidis (Панатинаикос) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Findlay Curtis (Глазго Рейнджерс).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Глазго Рейнджерс Панатинаикос
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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