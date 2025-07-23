Потенциальный соперник Шахтера: Рейнджерс сыграл с Панатинаикосом в Q2 ЛЧ

22 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/25 между командами Рейнджерс и Панатинаикос.

Поединок прошел на стадионе Айброкс в Глазго. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Голами за шотландский коллектив отличились Финдли Кертис и Джейди Гассама. Гости с 58-й минуты играли в меньшинстве после того, как Георгис Вагианнидис получил вторую желтую карточку.

На 84-й на поле в составе греческой команды появился бразилец Тете – экс-игрок донецкого Шахтера.

Касательно Шахтера: проигравший в этом противостоянии вылетит в Лигу Европы и в третьем раунде отбора встретится с победителем пары Бешикташ – Шахтар. А тот, кто сумеет пройти в Q3 ЛЧ, поборется либо с Викторией Пльзень, либо с Серветтом.

Ответный поединок Панатинаикоса и Рейнджерса запланирован на 30 июля в Афинах, Греция.

Во вторник к отборе к главном еврокубковому турниру также сыграли Риека и Лудогорец. Их встреча в Хорватии завершилась со счетом 0:0, а второй матч состоится 30 июля в городе Разград, Болгария.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:0

Голы: Кертис, 52, Гассама, 78

Удаление: Вагианнидис, 58

Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Фотогалерея матча Рейнджерс – Панатинаикос

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine