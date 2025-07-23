Потенциальный соперник Шахтера: Рейнджерс сыграл с Панатинаикосом в Q2 ЛЧ
Шотландский клуб победил 2:0, в параллельном матче Риека и Лудогорец расписали 0:0
22 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/25 между командами Рейнджерс и Панатинаикос.
Поединок прошел на стадионе Айброкс в Глазго. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Голами за шотландский коллектив отличились Финдли Кертис и Джейди Гассама. Гости с 58-й минуты играли в меньшинстве после того, как Георгис Вагианнидис получил вторую желтую карточку.
На 84-й на поле в составе греческой команды появился бразилец Тете – экс-игрок донецкого Шахтера.
Касательно Шахтера: проигравший в этом противостоянии вылетит в Лигу Европы и в третьем раунде отбора встретится с победителем пары Бешикташ – Шахтар. А тот, кто сумеет пройти в Q3 ЛЧ, поборется либо с Викторией Пльзень, либо с Серветтом.
Ответный поединок Панатинаикоса и Рейнджерса запланирован на 30 июля в Афинах, Греция.
Во вторник к отборе к главном еврокубковому турниру также сыграли Риека и Лудогорец. Их встреча в Хорватии завершилась со счетом 0:0, а второй матч состоится 30 июля в городе Разград, Болгария.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2
Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция) – 2:0
Голы: Кертис, 52, Гассама, 78
Удаление: Вагианнидис, 58
Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0
Фотогалерея матча Рейнджерс – Панатинаикос
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