Глазго Рейнджерс

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22 июля на Айброкс пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Рейнджерс встретится с Панатинаикосом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рейнджерс

Команда остается историческим грандом шотландского футбола. И, безусловно, она заслуживает уважения за то, что вернулась после банкротства на высокий уровень - вот только не на лидирующую позицию. Да, при Джеррарде выигрывали Премьершип. Но уже можно говорить, что это стало только разовым исключением на общем фоне череды вторых мест.

Совершенно не изменил ситуацию и Клеман. В итоге руководство даже сняло бельгийца, не дожидаясь до летней паузы - до очередного вице-чемпионства дотянули весной под руководством Фергюссона. Но летом его сменил опытный наставник, Рассел Мартин. И фактически сейчас в Глазго этот специалист официально дебютирует - до этого были только контрольные поединки, причем не с лучшими результатами.

Панатинаикос

Клуб напоминает своего противника. Это исторический гранд, пусть в Греции конкуренция всегда была повыше, чем в Шотландии. И уже достаточно давно, после 2010-го года, никак не получается там взять первое место. Хотя довольно часто были шансы, да и в кубке трофеи берут - так, получилось выиграть тот турнир в 2022-м и 2024-м годах, доведя до юбилейного количества: 20 (как, к слову, и чемпионств).

В прошлом сезоне были шансы вернуться на лидирующую позицию. Правда, после первой части в 26 матчей подопечные Рия Витории шли только третьими, но потом смогли все-таки опередить соседний ПАОК. Но при этом другой вечный враг, Олимпиакос, стал лучшим, создав себе гандикап в полтора десятка очков.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2003-м году, в Лиге чемпионов, и в 2008-м уже в Лиге Европы. Трижды была ничья, еще раз на выезде смогли выиграть у этого соперника греки.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Рейнджерс – 1.84, ничья – 3.70, победа Панатинаикоса – 4.56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают, что пора бы шотландцам выиграть у этого соперника. Рекомендуем ставить на то, что в Глазго будет победа подопечных Рассела Мартина (коэффициент - 1,84).