Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
22.07.2025 21:45 - : -
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 июля 2025, 10:36 | Обновлено 22 июля 2025, 10:37
151
0

Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 июля в 21:45 по Киеву

22 июля 2025, 10:36 | Обновлено 22 июля 2025, 10:37
151
0
Рейнджерс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч Q2 Лиги чемпионов
Коллаж ФК Панатинаикос

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

22 июля на Айброкс пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Рейнджерс встретится с Панатинаикосом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рейнджерс

Команда остается историческим грандом шотландского футбола. И, безусловно, она заслуживает уважения за то, что вернулась после банкротства на высокий уровень - вот только не на лидирующую позицию. Да, при Джеррарде выигрывали Премьершип. Но уже можно говорить, что это стало только разовым исключением на общем фоне череды вторых мест.

Совершенно не изменил ситуацию и Клеман. В итоге руководство даже сняло бельгийца, не дожидаясь до летней паузы - до очередного вице-чемпионства дотянули весной под руководством Фергюссона. Но летом его сменил опытный наставник, Рассел Мартин. И фактически сейчас в Глазго этот специалист официально дебютирует - до этого были только контрольные поединки, причем не с лучшими результатами.

Панатинаикос

Клуб напоминает своего противника. Это исторический гранд, пусть в Греции конкуренция всегда была повыше, чем в Шотландии. И уже достаточно давно, после 2010-го года, никак не получается там взять первое место. Хотя довольно часто были шансы, да и в кубке трофеи берут - так, получилось выиграть тот турнир в 2022-м и 2024-м годах, доведя до юбилейного количества: 20 (как, к слову, и чемпионств).

В прошлом сезоне были шансы вернуться на лидирующую позицию. Правда, после первой части в 26 матчей подопечные Рия Витории шли только третьими, но потом смогли все-таки опередить соседний ПАОК. Но при этом другой вечный враг, Олимпиакос, стал лучшим, создав себе гандикап в полтора десятка очков.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2003-м году, в Лиге чемпионов, и в 2008-м уже в Лиге Европы. Трижды была ничья, еще раз на выезде смогли выиграть у этого соперника греки.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Рейнджерс – 1.84, ничья – 3.70, победа Панатинаикоса – 4.56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают, что пора бы шотландцам выиграть у этого соперника. Рекомендуем ставить на то, что в Глазго будет победа подопечных Рассела Мартина (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
22 июля 2025 -
21:45
Панатинаикос
Перемога Рейнджерс 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марта Костюк – Эмма Радукану. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Вашингтоне
Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Лех – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Панатинаикос Глазго Рейнджерс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
Бокс | 21 июля 2025, 12:25 2
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа

Победа Александра произошла в 5-м раунде

Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Футбол | 22 июля 2025, 07:35 5
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины

Тренерский штаб киевлян не рассчитывает на Самбу Диалло и Александра Сироту

Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Футбол | 21.07.2025, 23:37
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Лопнуло терпение? Президент ПСЖ идет на решительные действия ради Забарного
Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина
Футбол | 22.07.2025, 08:13
Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина
Киевское Динамо не планирует подписывать новых игроков. Известна причина
Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру
Футбол | 22.07.2025, 10:30
Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру
Обладатель ЛЧ и семикратный победитель Бундеслиги завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
21.07.2025, 13:15 53
Футбол
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 9
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
20.07.2025, 23:51 2
Футбол
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
21.07.2025, 07:47 13
Бокс
ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»
ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»
20.07.2025, 09:38 11
Бокс
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 3
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем