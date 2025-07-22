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Лига Чемпионов
Лех
22.07.2025 21:30 – FT 7 : 1
Брейдаблик
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 23:44 | Обновлено 22 июля 2025, 23:51
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Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познане завершился со счетом 7:1

Лех разгромил Брейдаблик и фактически гарантировал себе место в третьем раунде отбора

22 июля 2025, 23:44 | Обновлено 22 июля 2025, 23:51
147
0
Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познане завершился со счетом 7:1
ФК Лех. Микаэль Исхак

22 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лех и Брейдаблик.

Поединок прошел на стадионе Энея в городе Познань. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик оформил Микаэль Исхак с пенальти, еще по одному голу для польского коллектива забили Антонио Милич, Жоэл Перейра, Лео Бенгтссон и Филип Ягелло.

Единственный мяч для гостей с пенальти положил Хескюльдур Гуннлюхссон. С 32-й минуты Брейдаблик играл в меньшинстве после удаления Виктора Маргейрссона.

Ответный матч запланирован на 30 июля в городе Коупавогюр. Победитель противостояния в Q3 ЛЧ сыграет либо против Црвены Звезды, либо против Линкольна Ред Импса.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Первый матч, 22 июля

Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1

Голы: Милич, 4, Исхак, 37 (пен.), 45+3 (пен.), 85 (пен.), Перейра, 42, Бенгтссон, 45+6, Ягелло, 77 – Гуннлюхссон, 28 (пен.)

Удаление: Маргейрссон, 32

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Лех Познань Брейдаблик Лига чемпионов пенальти удаление (красная карточка) хет-трик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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