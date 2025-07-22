Хет-трик с пенальти. Матч отбора к ЛЧ в Познане завершился со счетом 7:1

22 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Лех и Брейдаблик.

Поединок прошел на стадионе Энея в городе Познань. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

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Хет-трик оформил Микаэль Исхак с пенальти, еще по одному голу для польского коллектива забили Антонио Милич, Жоэл Перейра, Лео Бенгтссон и Филип Ягелло.

Единственный мяч для гостей с пенальти положил Хескюльдур Гуннлюхссон. С 32-й минуты Брейдаблик играл в меньшинстве после удаления Виктора Маргейрссона.

Ответный матч запланирован на 30 июля в городе Коупавогюр. Победитель противостояния в Q3 ЛЧ сыграет либо против Црвены Звезды, либо против Линкольна Ред Импса.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Первый матч, 22 июля

Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия) – 7:1

Голы: Милич, 4, Исхак, 37 (пен.), 45+3 (пен.), 85 (пен.), Перейра, 42, Бенгтссон, 45+6, Ягелло, 77 – Гуннлюхссон, 28 (пен.)

Удаление: Маргейрссон, 32