Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич посетил товарищеский матч «Рух» – «Буковина», в котором черновицкая команда победила со счетом 2:0, и поделился своими впечатлениями:

– Вы пришли на «Рух» посмотреть или на «Буковину»?

– И на тех, и на тех. Сейчас времени у меня много, так что... К «Руху» я имею такое отношение, что когда-то создавал вообще ту школу, поэтому мне хочется смотреть, как молодые футболисты прогрессируют. Ну, и «Буковина» все-таки. Возрождается футбол в Черновцах – это уже хорошо.

– Видели, что вы тепло пообщались с Сергеем Шищенко. О чем говорили?

– Во-первых, он когда-то играл под моим руководством. Я его поздравил с тем, что он хорошо поработал в «Оболони». Потому что, честно говоря, я не верил, что он с этой командой выберется. Так что я его поприветствовал и пожелал только успехов дальше.

– За «Буковиной» немного следите сейчас?

– Да. Я вообще слежу за украинским футболом, – ответил Маркевич.