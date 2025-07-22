Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Именитый тренер прокомментировал работу Сергея Шищенко во главе «Оболони»
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич посетил товарищеский матч «Рух» – «Буковина», в котором черновицкая команда победила со счетом 2:0, и поделился своими впечатлениями:
– Вы пришли на «Рух» посмотреть или на «Буковину»?
– И на тех, и на тех. Сейчас времени у меня много, так что... К «Руху» я имею такое отношение, что когда-то создавал вообще ту школу, поэтому мне хочется смотреть, как молодые футболисты прогрессируют. Ну, и «Буковина» все-таки. Возрождается футбол в Черновцах – это уже хорошо.
– Видели, что вы тепло пообщались с Сергеем Шищенко. О чем говорили?
– Во-первых, он когда-то играл под моим руководством. Я его поздравил с тем, что он хорошо поработал в «Оболони». Потому что, честно говоря, я не верил, что он с этой командой выберется. Так что я его поприветствовал и пожелал только успехов дальше.
– За «Буковиной» немного следите сейчас?
– Да. Я вообще слежу за украинским футболом, – ответил Маркевич.
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