Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 07:15 |
2213
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»

Именитый тренер прокомментировал работу Сергея Шищенко во главе «Оболони»

22 июля 2025, 07:15 |
2213
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Честно говоря, не верил, что он с этой командой выберется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич посетил товарищеский матч «Рух» – «Буковина», в котором черновицкая команда победила со счетом 2:0, и поделился своими впечатлениями:

– Вы пришли на «Рух» посмотреть или на «Буковину»?

– И на тех, и на тех. Сейчас времени у меня много, так что... К «Руху» я имею такое отношение, что когда-то создавал вообще ту школу, поэтому мне хочется смотреть, как молодые футболисты прогрессируют. Ну, и «Буковина» все-таки. Возрождается футбол в Черновцах – это уже хорошо.

– Видели, что вы тепло пообщались с Сергеем Шищенко. О чем говорили?

– Во-первых, он когда-то играл под моим руководством. Я его поздравил с тем, что он хорошо поработал в «Оболони». Потому что, честно говоря, я не верил, что он с этой командой выберется. Так что я его поприветствовал и пожелал только успехов дальше.

– За «Буковиной» немного следите сейчас?

– Да. Я вообще слежу за украинским футболом, – ответил Маркевич.

По теме:
Бабич прокомментировал трансферный бан, наложенный на Ворсклу
ФОТО. У футболиста клуба УПЛ знаковое событие. Поздравили всей командой
ФОТО. Вот где отдыхает жена футболиста Шахтера. Не в Украине
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы Первая лига Украины Рух Львов Оболонь Киев Мирон Маркевич Сергей Шищенко товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Футбол | 22 июля 2025, 07:30 1
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости
Впервые в истории. Известный клуб снялся с Суперкубка из-за усталости

«Аль-Хиляль» недоволен продолжительностью отпуска у своих футболистов

Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Бокс | 21 июля 2025, 12:29 3
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа

Жена Зинченко заявила, что впервые смотрела бой вживую

Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 06:33
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Бокс | 22.07.2025, 08:34
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 21.07.2025, 13:15
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
Усик отстранен от бокса после победы над Дюбуа
21.07.2025, 08:30 4
Бокс
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
20.07.2025, 20:23 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 14
Бокс
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 8
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 7
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 10
Бокс
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 10
Футбол
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
20.07.2025, 23:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем