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Товарищеские матчи
Рух Львов
19.07.2025 16:00 – FT 0 : 2
Буковина
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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 15:49 |
18
0

Рух Львов – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Буковина» выиграла пятый спарринг подряд

21 июля 2025, 15:49 |
18
0
Рух Львов – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

«Рух» и «Буковина» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Руха».

В первом тайме командам не удалось забить, хотя возможности для этого были. После одного из ударов мяч попал в штангу ворот «Буковины».

Гости вышли вперед на 57-й минуте матча. Гол на свой счет записал Виталий Груша. А на 79-й минуте Груша оформил дубль, реализовав пенальти.

Для «Буковины» эта победа стала пятой подряд в контрольных матчах. Команда Сергея Шищенко пока не пропустила ни одного мяча.

Товарищеский матч. 19 июля. Винники

«Рух» Львов – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Груша, 57, 79 (пенальти)

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик (Слюсар, 75), Китела, Пидгурский, Пастух, Квас (Клайвер, 75), Алмазбеков (Себро, 64), Рунич, Фаал

«Буковина» (1 тайм): Федотов, Шинкаренко, Бусько, Прокопчук, Сакив, Витенчук, Глущук, Бойчук, Кожушко, Килевий, Андрейчук.

«Буковина» (2 тайм): Погорелый, ИНП, Безуглый, Карась, Морговский, Кольцов, Тищенко, Груша, Подлепенец, Дахновский, Гончарук.

Удаление: Алмазбеков, 64 (второе предупреждение)

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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