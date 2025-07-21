Рух Львов – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Рух» и «Буковина» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч на поле «Руха».

В первом тайме командам не удалось забить, хотя возможности для этого были. После одного из ударов мяч попал в штангу ворот «Буковины».

Гости вышли вперед на 57-й минуте матча. Гол на свой счет записал Виталий Груша. А на 79-й минуте Груша оформил дубль, реализовав пенальти.

Для «Буковины» эта победа стала пятой подряд в контрольных матчах. Команда Сергея Шищенко пока не пропустила ни одного мяча.

Товарищеский матч. 19 июля. Винники

«Рух» Львов – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Груша, 57, 79 (пенальти)

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик (Слюсар, 75), Китела, Пидгурский, Пастух, Квас (Клайвер, 75), Алмазбеков (Себро, 64), Рунич, Фаал

«Буковина» (1 тайм): Федотов, Шинкаренко, Бусько, Прокопчук, Сакив, Витенчук, Глущук, Бойчук, Кожушко, Килевий, Андрейчук.

«Буковина» (2 тайм): Погорелый, ИНП, Безуглый, Карась, Морговский, Кольцов, Тищенко, Груша, Подлепенец, Дахновский, Гончарук.

Удаление: Алмазбеков, 64 (второе предупреждение)

Видео голов и обзор матча