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Рух Львов
19.07.2025 11:00 – FT 2 : 4
Куликов-Белка
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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 15:11 |
164
1

Рух Львов – Куликов-Белка – 2:4. Видео голов и обзор матча

Представитель УПЛ потерпел поражение от клуба Второй лиги

21 июля 2025, 15:11 |
164
1
Рух Львов – Куликов-Белка – 2:4. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Львовский «Рух» на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда сыграла контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».

«Рух» открыл счет уже на первой минуте. Отличился Виталий Роман. На что «Куликов-Белка» еще до перерыва ответил тремя забитыми мячами.

На 64-й минуте Алексей Товарницкий сократил отставание. «Рух» старался избежать поражения, однако на 88-й минуте получил мяч в свои ворота.

Товарищеский матч. 19 июля. Винники

«Рух» – «Куликов-Белка» – 2:4

Голы: Роман, 1, Товарницкий, 64 – Нечипоренко, 8, 18 (пенальти), Дударенко, 28, Джума, 88 (автогол).

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Кулыкив Белка - команда кулыкивской свалки?
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