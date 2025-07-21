Рух Львов – Куликов-Белка – 2:4. Видео голов и обзор матча

Львовский «Рух» на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда сыграла контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».

«Рух» открыл счет уже на первой минуте. Отличился Виталий Роман. На что «Куликов-Белка» еще до перерыва ответил тремя забитыми мячами.

На 64-й минуте Алексей Товарницкий сократил отставание. «Рух» старался избежать поражения, однако на 88-й минуте получил мяч в свои ворота.

Товарищеский матч. 19 июля. Винники

«Рух» – «Куликов-Белка» – 2:4

Голы: Роман, 1, Товарницкий, 64 – Нечипоренко, 8, 18 (пенальти), Дударенко, 28, Джума, 88 (автогол).

Видео голов и обзор матча