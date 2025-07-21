Рух Львов – Куликов-Белка – 2:4. Видео голов и обзор матча
Представитель УПЛ потерпел поражение от клуба Второй лиги
Львовский «Рух» на учебно-тренировочных сборах продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда сыграла контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».
«Рух» открыл счет уже на первой минуте. Отличился Виталий Роман. На что «Куликов-Белка» еще до перерыва ответил тремя забитыми мячами.
На 64-й минуте Алексей Товарницкий сократил отставание. «Рух» старался избежать поражения, однако на 88-й минуте получил мяч в свои ворота.
Товарищеский матч. 19 июля. Винники
«Рух» – «Куликов-Белка» – 2:4
Голы: Роман, 1, Товарницкий, 64 – Нечипоренко, 8, 18 (пенальти), Дударенко, 28, Джума, 88 (автогол).
Видео голов и обзор матча
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