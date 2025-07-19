Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
19.07.2025 11:00 - : -
Куликов-Белка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 11:00 |
185
0

Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2025, 11:00 |
185
0
Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 11:00 встречаются Рух Львов и Куликов-Белка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Это первый матч для Руха в этот игровой день. На 16:00 запланирована встреча Руха с Буковиной.

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Куликов-Белка играет во Второй лиге.

Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Загреб – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 – Бохум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Куликов-Белка Вторая лига Украины
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18 июля 2025, 17:59 15
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты

Дюбуа ожидаемо весит больше

Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Бокс | 18 июля 2025, 18:35 0
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере
Поможет победить Дюбуа? Усик показал рекордный вес в своей карьере

Украинский боксер весит больше, чем во время реванша с Тайсоном Фьюри

Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии
Футбол | 19.07.2025, 10:13
Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии
Конкурент для Довбика? Рома подпишет форварда из чемпионата Англии
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Футбол | 19.07.2025, 10:21
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
Леоненко оценил перспективы Турана во главе Шахтера в УПЛ
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
Футбол | 18.07.2025, 12:08
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
ФЬЮРИ: «Бой Усик – Дюбуа? Набросится на него, и ему будет конец»
18.07.2025, 03:00 1
Бокс
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
18.07.2025, 07:23 9
Футбол
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 10
Футбол
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем