19.07.2025 11:00 - : -
Украина. Премьер лига19 июля 2025, 11:00 |
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Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 11:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2025, 11:00 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 11:00 встречаются Рух Львов и Куликов-Белка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).
Это первый матч для Руха в этот игровой день. На 16:00 запланирована встреча Руха с Буковиной.
Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Куликов-Белка играет во Второй лиге.
Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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