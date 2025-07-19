Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 11:00 встречаются Рух Львов и Куликов-Белка.

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Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Это первый матч для Руха в этот игровой день. На 16:00 запланирована встреча Руха с Буковиной.

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Куликов-Белка играет во Второй лиге.

Рух Львов – Куликов-Белка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча