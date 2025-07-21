Украина. Премьер лига21 июля 2025, 04:51 | Обновлено 21 июля 2025, 05:18
217
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Названа самая возрастная команда УПЛ в сезоне 2024/25
Средний возраст киевской Оболони составил 28,1 год
21 июля 2025, 04:51 | Обновлено 21 июля 2025, 05:18
217
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Киевская «Оболонь» стала самой возрастной командой УПЛ сезона 2024/25.
Пивовары возглавили рейтинг по среднему возрасту игроков – 28,1.
В топ-5 команд с самым высоким возрастом вошли: Левый Берег, Верес, Александрия, Ворскла.
Топ-5 самых возрастных команд УПЛ сезона 2024/25:
- 1. Оболонь Киев – 28,1
- 2. Левый Берег Киев – 27,1
- 3. Верес Ровно – 27,0
- 4. Александрия – 27,0
- 5. Ворскла Полтава – 26,7
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