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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 04:51 | Обновлено 21 июля 2025, 05:18
217
0

Названа самая возрастная команда УПЛ в сезоне 2024/25

Средний возраст киевской Оболони составил 28,1 год

21 июля 2025, 04:51 | Обновлено 21 июля 2025, 05:18
217
0
Названа самая возрастная команда УПЛ в сезоне 2024/25
УПЛ

Киевская «Оболонь» стала самой возрастной командой УПЛ сезона 2024/25.

Пивовары возглавили рейтинг по среднему возрасту игроков – 28,1.

В топ-5 команд с самым высоким возрастом вошли: Левый Берег, Верес, Александрия, Ворскла.

Топ-5 самых возрастных команд УПЛ сезона 2024/25:

  • 1. Оболонь Киев – 28,1
  • 2. Левый Берег Киев – 27,1
  • 3. Верес Ровно – 27,0
  • 4. Александрия – 27,0
  • 5. Ворскла Полтава – 26,7

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев итоги сезона УПЛ Левый Берег Киев Верес Ровно Александрия Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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