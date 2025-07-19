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Товарищеские матчи
Рух Львов
19.07.2025 16:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 10:07 |
35
0

Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2025, 10:07 |
35
0
Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Рух Львов и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Это второй матч для Руха в этот игровой день. В 11:00 – встреча Руха с Куликов-Белка.

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Буковина играет в Первой лиге.

Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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