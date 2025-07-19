Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Рух Львов и Буковина Черновцы.

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Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).

Это второй матч для Руха в этот игровой день. В 11:00 – встреча Руха с Куликов-Белка.

Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Буковина играет в Первой лиге.

Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча