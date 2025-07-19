Украина. Премьер лига19 июля 2025, 10:07 |
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Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2025, 10:07 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 16:00 встречаются Рух Львов и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на арене им. Б.Маркевича в Винниках (Львов).
Это второй матч для Руха в этот игровой день. В 11:00 – встреча Руха с Куликов-Белка.
Львовский Рух выступает в Премьер-лиге, а Буковина играет в Первой лиге.
Рух Львов – Буковина Черновцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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