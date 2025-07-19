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19.07.2025 16:00 - : -
Буковина
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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 15:37 |
133
0

Рух проводит контрольный матч с Буковиной. Стартовые составы

Поединок пройдет на базе «Руха» в Винниках и начнется в 16:00

19 июля 2025, 15:37 |
133
0
Рух проводит контрольный матч с Буковиной. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» и «Буковина» продолжают подготовку к старту нового сезона на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 19 июля, команды сыграют товарищеский матч на поле «Руха».

Для «Руха» спарринг с «Буковиной» станет вторым за день. Ранее команда повела контрольный матч с клубом Второй лиги «Куликов-Белка». Поединок завершился поражением «Руха» со счетом 2:4.

В целом, у «Руха» довольно обширная программа спаррингов. Львовский клуб обыграл «Черноморец» (1:0), проиграл тернопольской «Ниве» (1:2) и польскому клубу «Сталь» Жешув (0:1), а также сыграл вничью с «Агробизнесом» (1:1) и «Эпицентром» (1:1).

«Буковина» провела четыре спарринга и все выиграла. Более того, команда Сергея Шищенко пока не пропускала. «Буковина» одержала победы в матчах с клубами «Скала 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0), «Металлист» (4:0) и «Эпицентр» (2:0).

Поединок «Рух» – «Буковина» начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Руха».

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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