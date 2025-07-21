Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между словацким «Слованом» и боснийским «Зриньски». По киевскому времени игра начнется в 21:15.

Слован

В прошлом сезоне национальной лиги «Слован» набрал 72 балла за 32 матча и уже в седьмой раз подряд стал чемпионом страны. Ближайшего преследователя «Жилина» команда обогнала на 18 очков. Однако в кубке все не так здорово – клуб вылетел в полуфинале от трнавского «Спартака». Команда также принимала участие в Лиге чемпионов, однако не завоевала ни одного очка, заняла 35 место таблицы и покинула турнир после 1-го этапа.

Зриньски

За 33 игры чемпионата Боснии и Герцоговины в прошлом сезоне «Зриньски» завоевали 82 очка и заняли 1-е место таблицы, обойдя «Борац» всего на 1 зачетный пункт. Тот же «Борац» коллектив минимально одолел в майском матче за Суперкубок. Однако Кубок Боснии клуб покинул на стадии ¼, проиграв будущему чемпиону «ФК Сараево». В 1-м раунде квалификации «Зриньски» прошли сан-маринский «Виртус» с общим счетом 4:1.

Личные встречи

Коллективы встречались в квалификации еврокубков трижды в истории – в 2009, 2022 и 2023 годах. Все три раза в следующий раунд проходил «Слован».

Интересные факты

Ни одна команда чемпионата Словакии не забила больше голов, чем «Слован» – 74 мяча.

«Зриньские» пропустили 17 голов в боснийской лиге в прошлом сезоне – 2-й лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная домашняя серия «Слована» длится уже 6 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.87.

Прогноз Sport.ua Слован Братислава Зриньски Тотал больше 2.5 1.87 Сделать ставку

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