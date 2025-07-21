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Товарищеские матчи
Левый Берег
20.07.2025 14:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
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Украина. Первая лига
21 июля 2025, 18:44 |
21
0

Левый Берег Киев – Виктория Сумы – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Левый Берег» снова сыграл вничью

21 июля 2025, 18:44 |
21
0
Левый Берег Киев – Виктория Сумы – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Левый Берег

«Виктория» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. В воскресенье, 20 июля, команды провели контрольный поединок на поле киевского клуба.

Соперники создали достаточное количество моментов, но долгое время забить никому не удавалось.

Во втором тайме «Левый Берег» открыл счет. На 81-й минуте новичок команды Егор Гуничев отличился первым голом за команду.

Казалось, что столичный клуб сможет одержать победу на сборах. Но на 87-й минуте Руслан Паламар сравнял счет в матче.

Товарищеский матч. 20 июля

«Левый Берег» Киев – «Виктория» Сумы – 1:1

Голы: Гуничев, 81 – Паламар, 87

Левый Берег: Жмурко (Домолега 63), Астахов (Соколов 72), Якимов, Банада (к), ИНП (Сидней 63), Синица (Ризнык 63), Тищенко (Диего 72), Косовский (Дедух 72), Галоян (Гуничев 46), Криворучко (Воробчак 46), Гереш (Сухоручко 32).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Андрей Гаврюшов товарищеские матчи Виктория Сумы Руслан Паламар Левый Берег Киев Егор Гуничев учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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