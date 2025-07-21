Левый Берег Киев – Виктория Сумы – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Виктория» и «Левый Берег» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах. В воскресенье, 20 июля, команды провели контрольный поединок на поле киевского клуба.

Соперники создали достаточное количество моментов, но долгое время забить никому не удавалось.

Во втором тайме «Левый Берег» открыл счет. На 81-й минуте новичок команды Егор Гуничев отличился первым голом за команду.

Казалось, что столичный клуб сможет одержать победу на сборах. Но на 87-й минуте Руслан Паламар сравнял счет в матче.

Товарищеский матч. 20 июля

«Левый Берег» Киев – «Виктория» Сумы – 1:1

Голы: Гуничев, 81 – Паламар, 87

Левый Берег: Жмурко (Домолега 63), Астахов (Соколов 72), Якимов, Банада (к), ИНП (Сидней 63), Синица (Ризнык 63), Тищенко (Диего 72), Косовский (Дедух 72), Галоян (Гуничев 46), Криворучко (Воробчак 46), Гереш (Сухоручко 32).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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