Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче

20 июля киевский «Левый Берег» встречался в товарищеском матче против сумской «Виктории».

Обе команды создали за весь матч множество моментов, но забить никому не удавалось.

Во втором тайме открыть счет удалось «Левому Берегу». На 81-й минуте новичок команды Егор Гуничев отличился первым голом за команду.

Казалось, что столичный клуб сможет одержать победу на сборах, но иначе думал Руслан Паламар, который сравнял счет в матче.

Очередная ничья «Левого Берега» – 1:1.

Контрольный матч

Левый Берег – Виктория – 1:1 (0:0)

Голы: Гуничев, 81, – Паламар, 87