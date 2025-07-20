Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче
Подопечные Андрея Гаврюшова снова сыграли 1:1
20 июля киевский «Левый Берег» встречался в товарищеском матче против сумской «Виктории».
Обе команды создали за весь матч множество моментов, но забить никому не удавалось.
Во втором тайме открыть счет удалось «Левому Берегу». На 81-й минуте новичок команды Егор Гуничев отличился первым голом за команду.
Казалось, что столичный клуб сможет одержать победу на сборах, но иначе думал Руслан Паламар, который сравнял счет в матче.
Очередная ничья «Левого Берега» – 1:1.
Контрольный матч
Левый Берег – Виктория – 1:1 (0:0)
Голы: Гуничев, 81, – Паламар, 87
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