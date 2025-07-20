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Товарищеские матчи
Левый Берег
20.07.2025 14:00 – FT 1 : 1
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 июля 2025, 17:51 |
94
0

Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче

Подопечные Андрея Гаврюшова снова сыграли 1:1

20 июля 2025, 17:51 |
94
0
Любимый счет. Левый Берег снова играет вничью в товарищеском матче
ФК Левый Берег

20 июля киевский «Левый Берег» встречался в товарищеском матче против сумской «Виктории».

Обе команды создали за весь матч множество моментов, но забить никому не удавалось.

Во втором тайме открыть счет удалось «Левому Берегу». На 81-й минуте новичок команды Егор Гуничев отличился первым голом за команду.

Казалось, что столичный клуб сможет одержать победу на сборах, но иначе думал Руслан Паламар, который сравнял счет в матче.

Очередная ничья «Левого Берега» – 1:1.

Контрольный матч

Левый Берег – Виктория – 1:1 (0:0)

Голы: Гуничев, 81, – Паламар, 87

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Руслан Паламар товарищеские матчи Левый Берег Киев Виктория Сумы Егор Гуничев Андрей Гаврюшов
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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