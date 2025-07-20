Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

20 июля в 14:00 встречаются Левый Берег Киев и Виктория Сумы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на стадионе Левый Берег.

Клуб Левый Берег вылетел из элиты и будет выступать в Первой лиге, где играет и Виктория Сумы.

Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция