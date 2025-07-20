20.07.2025 14:00 - : -
Украина. Премьер лига20 июля 2025, 15:05 | Обновлено 20 июля 2025, 15:06
91
0
Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
20 июля 2025, 15:05 | Обновлено 20 июля 2025, 15:06
91
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
20 июля в 14:00 встречаются Левый Берег Киев и Виктория Сумы
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на стадионе Левый Берег.
Клуб Левый Берег вылетел из элиты и будет выступать в Первой лиге, где играет и Виктория Сумы.
Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июля 2025, 09:05 10
Британец отреагировал на победу над Дюбуа
Футбол | 20 июля 2025, 12:56 0
Разбираемся, почему дела Севильи обстоят крайне плохо и команда, видимо, будет бороться за выживание
Бокс | 20.07.2025, 04:12
Бокс | 20.07.2025, 11:18
Бокс | 20.07.2025, 00:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.07.2025, 23:13 9
19.07.2025, 06:30 1
20.07.2025, 00:44 6
20.07.2025, 00:39 180
Футбол
18.07.2025, 09:00
18.07.2025, 14:14
20.07.2025, 07:59