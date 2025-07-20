Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Левый Берег
20.07.2025 14:00 - : -
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 15:05 | Обновлено 20 июля 2025, 15:06
91
0

Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

20 июля 2025, 15:05 | Обновлено 20 июля 2025, 15:06
91
0
Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

20 июля в 14:00 встречаются Левый Берег Киев и Виктория Сумы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на стадионе Левый Берег.

Клуб Левый Берег вылетел из элиты и будет выступать в Первой лиге, где играет и Виктория Сумы.

Левый Берег – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Клуб Первой лиги активен на трансферном рынке: подписал трех новичков
Лейрия – Фенербахче. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины перешел в Левый Берег
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Виктория Сумы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 20 июля 2025, 09:05 10
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»

Британец отреагировал на победу над Дюбуа

Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
Футбол | 20 июля 2025, 12:56 0
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге

Разбираемся, почему дела Севильи обстоят крайне плохо и команда, видимо, будет бороться за выживание

Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 04:12
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Бокс | 20.07.2025, 11:18
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Бокс | 20.07.2025, 00:50
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 9
Футбол
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
19.07.2025, 06:30 1
Бокс
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
20.07.2025, 00:44 6
Бокс
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 180
Бокс
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
УСИК: «Даниэль, бесконечно благодарен, что ты это сделал для меня»
УСИК: «Даниэль, бесконечно благодарен, что ты это сделал для меня»
18.07.2025, 09:00
Бокс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 июля
18.07.2025, 14:14
Футбол
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем