В воскресенье, 20 июля состоится товарищеская игра между «Левым Берегом» и «Викторией». По киевскому времени поединок начнется в 14:00.

Левый Берег

В своем первом сезоне в УПЛ команда набрала 26 очков и заняла 14-е место, что привело ее к участию в стыковых играх. Там коллектив противостоял «Металлисту 1925», однако дважды минимально проиграл и вернулся в Первую лигу Украины. В кубке «Левый Берег» вылетел еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Кудровке» со счетом 3:2. На предсезонной подготовке клуб провел уже 4 игры – против «Нивы В» (ничья 1:1), «Черниговая» (ничья 1:1), «Колоса» (поражение 7:2) и «Кудровки» (ничья 1:1).

Виктория Сумы

За 24 поединка прошлого сезона Первой лиги коллектив набрал 36 очков и занял 1-е место в таблице группы выбывания. В Кубке Украины «Виктория» смогла добраться до ¼ финала, однако там уступила «Буковине» со счетом 2:1. На собрании команда провела 5 контрольных встреч – против «ЛНЗ», «Полтавы», «Кудровки» (все игры завершились вничью 0:0), а также «Колоса» и «Чернигова» (оба матча закончились минимальной победой сумчан).

Личные встречи

Коллективы дважды играли между собой в рамках Первой лиги сезона 2023/24. Первая игра завершилась минимальным выигрышем «Виктории», а вторая победой «Левого Берега» со счетом 5:0.

Интересные факты

«Виктория» пропустила всего 17 голов в минувшем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди команд группы выбывания.

«Левый Берег» забил наименьшее количество голов среди всех команд УПЛ в прошлом сезоне, коллектив в чемпионате отличился всего 18 раз.

Ни один коллектив группы выбывания Первой лиги не забил больше голов в прошлом сезоне, чем сумская «Виктория» – 32.

В последних 12 официальных играх «Левый Берег» одержал всего 1 победу.

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