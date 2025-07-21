Металлист – ФК Вильхивцы – 3:2. Видео голов и обзор матча

«Металлист» продолжает подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В субботу, 19 июля, команда провела спарринг с клубом ФК «Вильхивцы».

В матче с ФК «Вильхивцы» «Металлист» пропустил уже на 8-й минуте. Ударный отрезок во втором тайме позволил харьковскому клубу повести в счете 3:1, причем один из мячей игроки ФК «Вильхивцы» забили в свои ворота. Илья Цуркан сократил отставание в счете, но спастись от поражения «Вильхивцы» не смогли.

Два предыдущих спарринга на летних учебно-тренировочных сборах прошли для «Металлиста» неудачно. Команда потерпела два поражения с крупным счетом. Харьковский клуб проиграл «Буковине» (0:4) и «Ингульцу» (0:3).

Товарищеский матч. 19 июля. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» – ФК «Вильхивцы» – 3:2

Голы: Грищенко, 51, Пидручный, 59, автогол, 68 – Шестаков, 8, Цуркан, 70

«Металлист»: Владислав Рыбак, Кирилл Дигтярь, Богдан Порох (Александр Мызюк, 46), Егор Шерстюк, Никита Шахмаев (Ярослав Санин, 75), Денис Пидручный (Артем Гебел, 75), Даниил Тепляков, Александр Цвиренко (Матвей Колотай, 60), Евгений Исаенко, Даниил Кайдалов (Илья Грищенко, 46), Даниил Приходько (Алексей Горяинов, 46).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча