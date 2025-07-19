Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 14:00 встречаются Металлист Харьков и Вильхивцы.

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Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье – на арене Авангард у Ужгороде.

Металлист выступает в Первой лиге, а Вильхивцы играют во Второй лиге.

Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча