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Товарищеские матчи
Металлист
19.07.2025 14:00 - : -
Вильхивцы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 июля 2025, 10:49 | Обновлено 19 июля 2025, 10:54
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0

Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2025, 10:49 | Обновлено 19 июля 2025, 10:54
50
0
Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 14:00 встречаются Металлист Харьков и Вильхивцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье – на арене Авангард у Ужгороде.

Металлист выступает в Первой лиге, а Вильхивцы играют во Второй лиге.

Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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