Украина. Первая лига19 июля 2025, 10:49 | Обновлено 19 июля 2025, 10:54
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Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2025, 10:49 | Обновлено 19 июля 2025, 10:54
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 14:00 встречаются Металлист Харьков и Вильхивцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на сборах в Закарпатье – на арене Авангард у Ужгороде.
Металлист выступает в Первой лиге, а Вильхивцы играют во Второй лиге.
Металлист – Вильхивцы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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