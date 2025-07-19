Помог автогол. Металлист в спарринге обыграл ФК Вильхивцы

«Металлист» и продолжает подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В субботу, 19 июля, команда провела спарринг с клубом ФК «Вильхивцы».

Два предыдущих спарринга летних на учебно-тренировочных сборах прошли для «Металлиста» неудачно. Команда потерпела два поражения с крупным счетом. Харьковский клуб проиграл «Буковине» (0:4) и «Ингульцу» (0:3).

В матче с ФК «Вильхивцы» «Металлист» пропустил уже на 8-й минуте. Ударный отрезок во втором тайме позволил харьковскому клубу повести в счете 3:1, причем один из мячей игроки ФК «Вильхивцы» забили в свои ворота. Илья Цуркан сократил отставание в счете, но спастись от поражения «Вильхивцы» не смогли.

Товарищеский матч. 19 июля. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» – ФК «Вильхивцы» – 3:2

Голы: Грищенко, 51, Пидручный, 59, автогол, 68 – Шестаков, 8, Цуркан, 70

Видеозапись матча