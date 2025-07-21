УИЛЬЯМС: «На этот раз я уже успела немного потренироваться»
Американская теннисистка провела пресс-конференцию
Американская теннисистка Винус Уильямс провела пресс-конференцию в Вашингтоне, во время которой заявила, что возвращается в теннис после 16-месячного перерыва из-за своей любви к игре, и намекнула, что Серена Уильямс также может вернуться в ближайшем будущем.
45-летняя американка должна выйти на корт на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне, столице США. В первом круге ее соперницей станет Пейтон Стернс. Ранее теннисистки ни разу не встречались между собой.
В конце 2023 года она завершила сезон сразу после US Open из-за проблем с коленом. Восстановление затянулось и на 2024 год.
«Когда я в этом году была на Уимблдоне, провела там всего один день, и это было так красиво и волнительно. Я вспомнила все те моменты, которые пережила на корте: конечно, адреналин, все это… Думаю, это чистое удовольствие – играть. Радость от борьбы, от преодоления – ведь когда ты играешь, ты постоянно что-то преодолеваешь: соперников, погодные условия, а зачастую – саму себя. Все это невероятно захватывающе».
«Почему бы и нет?» — пошутила семикратная чемпионка турниров Большого шлема в ответ на вопрос, почему она решила вернуться в спорт после столь долгого перерыва.
По словам директора турнира Citi DC Open Марка Айна, именно Винус сама обратилась к нему за wild card.
«На этот раз я уже успела немного потренироваться. Ну и, конечно, я обожаю саму игру. А хард – это мое любимое покрытие, на нем мне комфортнее всего. Так что тут много факторов.
Я не думала, что в моей жизни произойдет нечто подобное. В юности я просто хотела играть, быть чемпионкой. Я так любила теннис, что не представляла, что все это перерастет в нечто большее, чем просто я.
А теперь я вижу, как молодые девушки добиваются успехов, побеждают, вдохновляют новое поколение. Я бы никогда не могла этого представить. Это как глазурь на торте, с вишенкой, орешками и всеми украшениями. Это прекрасно».
Уильямс также попробовала себя в роли комментатора во время Ролан Гаррос на канале TNT Sports, поделившись своим ценным аналитическим мнением.
«Я поняла, что в эфире очень легко сказать что-нибудь не то, – призналась Винус. – Все время думала: «Будь осторожна. Не ляпни чего-нибудь. Не будь слишком категоричной». А у меня ведь столько мнений – и многие, возможно, не самые обоснованные.
Так что я рада, что все обошлось и меня не отменили!»
Хотя все внимание на турнире будет сосредоточено вокруг Винус, фанаты заговорили и о ее младшей сестре – Серене, которую заметили за тренировкой. 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема официально завершила карьеру после US Open 2022, но теперь вновь подогревает слухи о возможном возвращении – в той или иной форме.
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