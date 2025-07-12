Впервые за 1.5 года: 45-летняя именитая Винус Уильямс заявилась в Вашингтон

Семикратная победительница турниров Grand Slam в женском одиночном разряде Винус Уильямс заявилась на хардовый турнир WTA 500 в Вашингтоне, столица США.

45-летняя легендарная американская теннисистка проведет первый матч с марта 2024 года, когда потерпела поражение в первом раунде соревнований WTA 1000 в Майами.

Сейчас лузстрик Винус составляет четыре поединка. В последний раз она побеждала 14 августа 2024 на тысячнике а Цинциннати, когда переиграла Веронику Кудерметву.

Турнир в Вашингтоне пройдет с 21 по 27 июля. В 2024 году трофей в столице США завоевала испанка Паула Бадоса.