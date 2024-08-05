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WTA
05 августа 2024, 07:50 |
163
0

Стала известна победительница турнира WTA 500 в Вашингтоне

Паула Бадоса выиграла четвертый титул в карьере

05 августа 2024, 07:50 |
163
0
Стала известна победительница турнира WTA 500 в Вашингтоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса и Мария Боузкова

Состоялся финал на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В матче за титул сразились испанка Паула Бадоса (№62 WTA) и Мария Боузкова из Чехии (№43 WTA), победа досталась первой.

Вашингтон. Финал
Паула Бадоса (Испания) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:1, 4:6, 6:4

Для Бадосы это был четвертый титул в карьере и первый финал с января 2022 года. Благодаря этой победе она возвращается в топ-40.

Боузкова сыграла седьмой финал на уровне WTA и проиграла шестой поединок. Она начнет новую неделю на 36-й позиции.

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WTA Вашингтон Паула Бадоса Мария Боузкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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