Стала известна победительница турнира WTA 500 в Вашингтоне
Паула Бадоса выиграла четвертый титул в карьере
Состоялся финал на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).
В матче за титул сразились испанка Паула Бадоса (№62 WTA) и Мария Боузкова из Чехии (№43 WTA), победа досталась первой.
Вашингтон. Финал
Паула Бадоса (Испания) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:1, 4:6, 6:4
Для Бадосы это был четвертый титул в карьере и первый финал с января 2022 года. Благодаря этой победе она возвращается в топ-40.
Боузкова сыграла седьмой финал на уровне WTA и проиграла шестой поединок. Она начнет новую неделю на 36-й позиции.
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