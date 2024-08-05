Стала известна победительница турнира WTA 500 в Вашингтоне

Состоялся финал на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне (США).

В матче за титул сразились испанка Паула Бадоса (№62 WTA) и Мария Боузкова из Чехии (№43 WTA), победа досталась первой.

Вашингтон. Финал

Паула Бадоса (Испания) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:1, 4:6, 6:4

Для Бадосы это был четвертый титул в карьере и первый финал с января 2022 года. Благодаря этой победе она возвращается в топ-40.

Боузкова сыграла седьмой финал на уровне WTA и проиграла шестой поединок. Она начнет новую неделю на 36-й позиции.