Рейтинг АТР. В топ-10 только одно изменение, Шаповалов вернулся в тридцатку
Янник Синнер продолжает возглавлять мировой рейтинг, Карлос Алькарас идет за ним
21 июля ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Лос-Кабосе, Гштааде и Бостаде.
Чемпион мексиканских соревнований Денис Шаповалов вернулся в топ-30. Канадец прибавил пять позиций и теперь идет 28-м.
Триумфатор в Гштааде Александр Бублик улучшил четыре строчки. Теперь казахстанец – 30-я ракетка мира.
В Бостаде победителем стал итальянец Лучано Дардери. В обновленном рейтинге он 46-й (плюс девять мест).
В топ-10 произошло только одно изменение: Бен Шелтон обошел Хольгера Руне и стал восьмой ракеткой мира – личный рекорд американца.
Лидером рейтинга остается Янник Синнер. Следом за ним идут Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис располагается на 48-м месте.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинцы в рейтинге АТР
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