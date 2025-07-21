Рейтинг АТР. В топ-10 только одно изменение, Шаповалов вернулся в тридцатку

21 июля ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Лос-Кабосе, Гштааде и Бостаде.

Чемпион мексиканских соревнований Денис Шаповалов вернулся в топ-30. Канадец прибавил пять позиций и теперь идет 28-м.

Триумфатор в Гштааде Александр Бублик улучшил четыре строчки. Теперь казахстанец – 30-я ракетка мира.

В Бостаде победителем стал итальянец Лучано Дардери. В обновленном рейтинге он 46-й (плюс девять мест).

В топ-10 произошло только одно изменение: Бен Шелтон обошел Хольгера Руне и стал восьмой ракеткой мира – личный рекорд американца.

Лидером рейтинга остается Янник Синнер. Следом за ним идут Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис располагается на 48-м месте.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР