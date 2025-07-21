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ATP
21 июля 2025, 17:08 | Обновлено 21 июля 2025, 17:15
64
0

Рейтинг АТР. В топ-10 только одно изменение, Шаповалов вернулся в тридцатку

Янник Синнер продолжает возглавлять мировой рейтинг, Карлос Алькарас идет за ним

21 июля 2025, 17:08 | Обновлено 21 июля 2025, 17:15
64
0
Рейтинг АТР. В топ-10 только одно изменение, Шаповалов вернулся в тридцатку
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов

21 июля ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Лос-Кабосе, Гштааде и Бостаде.

Чемпион мексиканских соревнований Денис Шаповалов вернулся в топ-30. Канадец прибавил пять позиций и теперь идет 28-м.

Триумфатор в Гштааде Александр Бублик улучшил четыре строчки. Теперь казахстанец – 30-я ракетка мира.

В Бостаде победителем стал итальянец Лучано Дардери. В обновленном рейтинге он 46-й (плюс девять мест).

В топ-10 произошло только одно изменение: Бен Шелтон обошел Хольгера Руне и стал восьмой ракеткой мира – личный рекорд американца.

Лидером рейтинга остается Янник Синнер. Следом за ним идут Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис располагается на 48-м месте.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Александр Бублик Лучано Дардери Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Джек Дрейпер Новак Джокович Лоренцо Музетти Хольгер Руне Андрей Рублев Виталий Сачко Олег Приходько Вадим Урсу Алексей Крутых Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Вячеслав Белинский Александр Брайнин Владислав Орлов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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