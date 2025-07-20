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ATP
20 июля 2025, 10:03 |
292
0

Впервые за 6 лет в финале сыграли два теннисиста с одноручным бекхэндом

Денис Шаповалов переиграл Александера Ковачевича в решающем поединке Лос-Кабоса

20 июля 2025, 10:03 |
292
0
Впервые за 6 лет в финале сыграли два теннисиста с одноручным бекхэндом
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов и Александер Ковачевич

Утром 20 июля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 250 в Лос-Кабосе, Мексика.

Трофей между собой разыграли Александер Ковачевич (США, ATP 76) и Денис Шаповалов (Канада, ATЗ 33). Победу отпраздновал канадец в двух сетах за 1 час и 15 минут.

ATP 250 Лос-Кабос. Хард, финал

Александер Ковачевич (США) [7] – Денис Шаповалов (Канада) [3] – 4:6, 2:6

Впервые за шесть в финале соревнований на уровне Тура сыграли два теннисиста с одноручным бекхэндом.

Ковачевич и Шаповалов провели первое очное противостояние.

Денис завоевал четвертый трофей в карьере и второй в 2025 году. В начале феврале он стал чемпионом пятисотника в Далласе, США.

Шаповалов на пути к трофею, помимо Ковачевича, также обыграл Говинда Нанду, Тристана Скулкейта и Адама Уолтона. За четыре поединка Денис отдал всего 18 геймов.

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Александар Ковачевич Денис Шаповалов ATP Лос-Кабос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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