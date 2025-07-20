Впервые за 6 лет в финале сыграли два теннисиста с одноручным бекхэндом
Денис Шаповалов переиграл Александера Ковачевича в решающем поединке Лос-Кабоса
Утром 20 июля состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 250 в Лос-Кабосе, Мексика.
Трофей между собой разыграли Александер Ковачевич (США, ATP 76) и Денис Шаповалов (Канада, ATЗ 33). Победу отпраздновал канадец в двух сетах за 1 час и 15 минут.
ATP 250 Лос-Кабос. Хард, финал
Александер Ковачевич (США) [7] – Денис Шаповалов (Канада) [3] – 4:6, 2:6
Впервые за шесть в финале соревнований на уровне Тура сыграли два теннисиста с одноручным бекхэндом.
Ковачевич и Шаповалов провели первое очное противостояние.
Денис завоевал четвертый трофей в карьере и второй в 2025 году. В начале феврале он стал чемпионом пятисотника в Далласе, США.
Шаповалов на пути к трофею, помимо Ковачевича, также обыграл Говинда Нанду, Тристана Скулкейта и Адама Уолтона. За четыре поединка Денис отдал всего 18 геймов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Известный промоутер хотел бы увидеть бой украинца против Джозефа Паркера