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19 июля 2025, 15:44 | Обновлено 19 июля 2025, 15:45
112
0

Колос и ЛНЗ проводят товарищеский матч. Стартовые составы

Поединок пройдет на стадионе «Колоса» в Ковалевке и начнется в 16:00

19 июля 2025, 15:44 | Обновлено 19 июля 2025, 15:45
112
0
Колос и ЛНЗ проводят товарищеский матч. Стартовые составы
ФК Колос

«Колос» и ЛНЗ продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 19 июля, команды проведут контрольный поединок.

На летних учебно-тренировочных сборах «Колос» провел четыре спарринга. Начала команда Руслана Костышина с двух поражений. «Колос» проиграл клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1) и со счетом 2:3 уступил «Вересу», Затем «Колос» разгромил «Левый Берег» (7:2). В предыдущем спарринге подопечные Костышина со счетом 3:1 обыграли СК «Полтава».

На летних учебно-тренировочных сборах ЛНЗ провел четыре контрольных матча и пока не проигрывал. Команда Виталия Пономарева обыграла «Оболонь» (2:1) и «Ингулец» (5:0), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1).

Матч «Колос» – ЛНЗ начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Колоса».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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