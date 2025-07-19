Колос и ЛНЗ проводят товарищеский матч. Стартовые составы

«Колос» и ЛНЗ продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 19 июля, команды проведут контрольный поединок.

На летних учебно-тренировочных сборах «Колос» провел четыре спарринга. Начала команда Руслана Костышина с двух поражений. «Колос» проиграл клубу Первой лиги «Виктория» Сумы (0:1) и со счетом 2:3 уступил «Вересу», Затем «Колос» разгромил «Левый Берег» (7:2). В предыдущем спарринге подопечные Костышина со счетом 3:1 обыграли СК «Полтава».

На летних учебно-тренировочных сборах ЛНЗ провел четыре контрольных матча и пока не проигрывал. Команда Виталия Пономарева обыграла «Оболонь» (2:1) и «Ингулец» (5:0), а также сыграла вничью с «Викторией» Сумы (0:0) и СК «Полтава» (1:1).

Матч «Колос» – ЛНЗ начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Колоса».