Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Колос» и ЛНЗ продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч.

Счет в матче открыли гости. На 27-й минуте отличился Александр Драмбаев. Но вскоре «Колос» сравнял счет. Голкипер ЛНЗ отразил пенальти, но игрок «Колоса» добил мяч в сетку.

Во втором тайме игра моментами не изобиловала. Но все же ЛНЗ свой шанс использовал. На 90-й минуте Денис Кузык отправил мяч в ворота «Колоса»

Товарищеский матч. 19 июля. Ковалевка, стадион «Колос»

«Колос» Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Велетень, 30 – Драмбаев, 27, Кузык, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча