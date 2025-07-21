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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
19.07.2025 16:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 17:32 |
146
0

Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел на стадионе «Колоса» в Ковалевке

21 июля 2025, 17:32 |
146
0
Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

«Колос» и ЛНЗ продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч.

Счет в матче открыли гости. На 27-й минуте отличился Александр Драмбаев. Но вскоре «Колос» сравнял счет. Голкипер ЛНЗ отразил пенальти, но игрок «Колоса» добил мяч в сетку.

Во втором тайме игра моментами не изобиловала. Но все же ЛНЗ свой шанс использовал. На 90-й минуте Денис Кузык отправил мяч в ворота «Колоса»

Товарищеский матч. 19 июля. Ковалевка, стадион «Колос»

«Колос» Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Велетень, 30 – Драмбаев, 27, Кузык, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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