Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел на стадионе «Колоса» в Ковалевке
«Колос» и ЛНЗ продолжают подготовку к старту нового сезона в УПЛ. В субботу, 19 июля, команды сыграли товарищеский матч.
Счет в матче открыли гости. На 27-й минуте отличился Александр Драмбаев. Но вскоре «Колос» сравнял счет. Голкипер ЛНЗ отразил пенальти, но игрок «Колоса» добил мяч в сетку.
Во втором тайме игра моментами не изобиловала. Но все же ЛНЗ свой шанс использовал. На 90-й минуте Денис Кузык отправил мяч в ворота «Колоса»
Товарищеский матч. 19 июля. Ковалевка, стадион «Колос»
«Колос» Ковалевка – ЛНЗ Черкассы – 1:2
Голы: Велетень, 30 – Драмбаев, 27, Кузык, 90
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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