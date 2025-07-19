19.07.2025 16:00 - : -
Украина. Премьер лига19 июля 2025, 10:12 |
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Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2025, 10:12 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
19 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.
Колос и ЛНЗ выступают в Премьер-лиге.
Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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