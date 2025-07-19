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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
19.07.2025 16:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 10:12 |
57
0

Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2025, 10:12 |
57
0
Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

19 июля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на стадионе Колос в Ковалевке.

Колос и ЛНЗ выступают в Премьер-лиге.

Колос Ковалевка – ЛНЗ Черкассы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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