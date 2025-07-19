Ястремская в борьбе. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Гамбурге

18 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия) состоялись четвертьфинальные поединки.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в напряженном матче переиграла Далму Галфи в трех сетах.

Далее украинка встретится с полуфиналисткой Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон. Француженка в своем четвертьфинальном противостоянии выбила Викторию Томову.

Первая сеяная Екатерина Александрова потерпела неожиданное поражение от Анны Бондар. Венгерка далее поборется с Кайей Юван, которая справилась с Лейре Ромеро-Гормаз.

Полуфинальные игры в Гамбурге пройдут в субботу, 19 числа.

WTA 250 Гамбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова [1] – Анна Бондар [7] – 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7)

Лейре Ромеро-Гормаз – Кайя Юван – 4:6, 7:6 (7:5), 4:6

Нижняя часть сетки

Лоис Буассон [5] – Виктория Томова – 6:3, 6:3

Далма Галфи – Даяна Ястремская [2] – 6:7 (1:7), 6:3, 2:6

WTA 250 Гамбург. Пары 1/2 финала

Анна Бондар [7] – Кайя Юван

Лоис Буассон [5] – Даяна Ястремская [2]