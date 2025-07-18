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WTA
18 июля 2025, 22:01 |
670
1

Сенсация Ролан Гаррос: известна соперница Ястремской в полуфинале Гамбурга

Лоис Буассон переиграла Викторию Томову и далее встретится с Даяной

18 июля 2025, 22:01 |
670
1
Сенсация Ролан Гаррос: известна соперница Ястремской в полуфинале Гамбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) узнала соперницу в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

За выход в решающий поединок украинка поборется против главной сенсации Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон (WTA 63), которая в третьем раунде прошла Викторию Томову (Болгария, WTA 105).

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/4 финала

Лоис Буассон (Франция) [5] – Виктория Томова (Болгария) – 6:3, 6:3

Буассон и Томова провели первое очное противостояние.

Главным достижением Лоис в карьере является полуфинал Открытого чемпионата Франции этого года. Соревнования в Гамбурге стали первыми после РГ, на которых француженка сумела выиграть больше одного матча.

Помимо Томовой, Буассон на этих кортах также переиграла Татьяну Марию и Астру Шарму. На счету Ястремской победы над Юле Нимайер, Диан Парру и Далмой Галфи.

Ранее Ястремская ни разу не играла против Буассон. Их полуфинальная встреча в Гамбурге состоится 19 июля.

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Даяна Ястремская Лоис Буассон Виктория Томова WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Очікувано. І взагалі забудьте про "сенсацію". Як на мене, Даяна в півфіналі зовсім не є фаворитом, скоріше навпаки.
При цьому вангую, що переможниця саме даного півфінала візьме титул.
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