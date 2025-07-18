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  4. Шанс для Ястремской: первая сеяная Александрова вылетела с Гамбурга
WTA
18 июля 2025, 21:44 |
579
0

Шанс для Ястремской: первая сеяная Александрова вылетела с Гамбурга

Екатерина уступила Анне Бондар в матче третьего раунда соревнований WTA 250 в Германии

18 июля 2025, 21:44 |
579
0
Шанс для Ястремской: первая сеяная Александрова вылетела с Гамбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Бондар

16-я ракетка мира Екатерина Александрова, которая выступает в «нейтральном» статусе, завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В третьем раунде первая сеяная россиянка потерпела поражение от представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 77) за 2 часа и 52 минуты.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/4 финала

Екатерина Александрова [1] – Анна Бондар (Венгрия) [7] – 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7)

В третьей партии Александрова упустила преимущество со счета 3:1 (40:15), когда вела с одним брейком.

Анна в Гамбурге, помимо Екатерины, также обыграла Ному Акуге Ноху и Синью Краус. Следующей оппоненткой Бондар будет Кайя Юван (Словения, WTA 207).

Александрова была одной из фавориток на трофей Гамбурга наравне с украинкой Даяной Ястремской, которая посеяна под вторым номером и с которой она могла встретиться в финале. Теперь Даяна является главной претенденткой на чемпионство. 18 июля Ястремская прошла в полуфинал, одолев Далму Галфи.

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Екатерина Александрова Анна Бондар WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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