Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны участники 1/2 финала турнира АТР 250 в Бостаде
ATP
19 июля 2025, 04:40 |
29
0

Стали известны участники 1/2 финала турнира АТР 250 в Бостаде

Пары 1/2 финала: Черундоло vs Дардери, Уго Карабельи vs Де Йонг

19 июля 2025, 04:40 |
29
0
Стали известны участники 1/2 финала турнира АТР 250 в Бостаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло

18 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Бостаде (Швеция) состоялись матчи 1/4 финала.

Первый сеяный Франсиско Черундоло в трех сетах одолел Дамира Джумхура и далее поборется против Лучано Дардери.

Аргентинец также на свое пути также прошел Мариано Навоне, а Дардери, посеяный под шестым номером, справился с Рафаэлем Коллиньоном, Элиасом Имером и Себастьяном Баэсом.

В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Камило Кго Карабельи (пятый сеяный) и Йеспер Де Йонг. Представитель Аргентины в Швеции выбил Кристиана Гарина, Ботика ван де Зандсхулпа и Филипа Мисолича, а нидерландец оказался сильнее Вильяма Рейчтмана Винцигуэрры, Вита Копривы и второй ракетки соревнований Таллона Грикспора.

Полуфиналы в Бостаде состоятся в субботу, 19 июля

АТР 250 Бостад. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло [1] – Дамир Джумхур [7] – 6:0, 3:6, 6:3
Себастьян Баэс [4] – Лучано Дардери [6] – 0:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Камило Уго Карабельи [5] – Филип Мисолич – 6:3, 7:5
Йеспер Де Йонг – Таллон Грикспор [2] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:3

АТР 250 Бостад. Пары 1/2 финала

Франсиско Черундоло [1] – Лучано Дардери [6]
Камило Уго Карабельи [5] – Йеспер Де Йонг

По теме:
Конфликт. На турнире ATP в Швеции произошла бурная словесная перепалка
Стало известно, когда восстановится Димитров после травмы на Уимблдоне-2025
С престижного турнира ATP 500 в Лондоне снялись два теннисиста из топ-10
ATP Бостад Камило Уго Карабельи Филип Мисолич Йеспер де Йонг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Бокс | 18 июля 2025, 10:10 3
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»

Экс-чемпион мира – о реванше

Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии
Теннис | 19 июля 2025, 02:15 0
Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии
Украинский тандем взял парный трофей на грунтовом турнире в Австрии

Овчаренко и Орлов переиграли тандем Сквайр / Фон де Шуленбург

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18.07.2025, 17:59
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
Бокс | 19.07.2025, 00:02
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
ДЮБУА: «Вы его видели? Он точно уже изношен»
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Футбол | 18.07.2025, 12:22
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
18.07.2025, 18:59
Бокс
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 32
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
18.07.2025, 07:30 1
Бокс
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
17.07.2025, 06:41 11
Футбол
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
Турция для Турана. С кем сыграет Шахтер во 2-м раунде отбора к Лиге Европы?
17.07.2025, 21:05 23
Футбол
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
17.07.2025, 07:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем