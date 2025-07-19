Стали известны участники 1/2 финала турнира АТР 250 в Бостаде
Пары 1/2 финала: Черундоло vs Дардери, Уго Карабельи vs Де Йонг
18 июля на грунтовом турнире АТР 250 в Бостаде (Швеция) состоялись матчи 1/4 финала.
Первый сеяный Франсиско Черундоло в трех сетах одолел Дамира Джумхура и далее поборется против Лучано Дардери.
Аргентинец также на свое пути также прошел Мариано Навоне, а Дардери, посеяный под шестым номером, справился с Рафаэлем Коллиньоном, Элиасом Имером и Себастьяном Баэсом.
В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Камило Кго Карабельи (пятый сеяный) и Йеспер Де Йонг. Представитель Аргентины в Швеции выбил Кристиана Гарина, Ботика ван де Зандсхулпа и Филипа Мисолича, а нидерландец оказался сильнее Вильяма Рейчтмана Винцигуэрры, Вита Копривы и второй ракетки соревнований Таллона Грикспора.
Полуфиналы в Бостаде состоятся в субботу, 19 июля
АТР 250 Бостад. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Франсиско Черундоло [1] – Дамир Джумхур [7] – 6:0, 3:6, 6:3
Себастьян Баэс [4] – Лучано Дардери [6] – 0:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Камило Уго Карабельи [5] – Филип Мисолич – 6:3, 7:5
Йеспер Де Йонг – Таллон Грикспор [2] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:3
АТР 250 Бостад. Пары 1/2 финала
Франсиско Черундоло [1] – Лучано Дардери [6]
Камило Уго Карабельи [5] – Йеспер Де Йонг
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