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17.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 2
Спартак Трнава
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Лига Европы
18 июля 2025, 14:14 |
32
0

Хеккен – Спартак Трнава – 2:2. Видео голов и обзор матча

«Хеккен» прошел во второй раунд квалификации Лиги Европы

18 июля 2025, 14:14 |
32
0
Хеккен – Спартак Трнава – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Хеккен

В четверг, 17 июля в Гетеборге (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал словацкий клуб «Спартак Трнава».

Первый матч закончился победой «Хеккена» со счетом 0:1. Шведский клуб увеличил свое преимущество, реализовав пенальти на 13-й минуте.

Гости забили дважды и уже готовились к екстратаймам. Но на 6-й компенсированной минуте «Хеккен» сравнял счет и по сумме двух матчей прошел дальше.

В следующем раунде «Хеккен» сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Первый поединок пройдет в Бельгии 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Швеция

Хеккен (Швеция) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Густафсон, 13 (пен), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Adrian Svanbaeck (Хеккен).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Гиорги Моисцрапишвили (Спартак Трнава).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Прохазка (Спартак Трнава).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Густафсон (Хеккен).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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