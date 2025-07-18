Хеккен – Спартак Трнава – 2:2. Видео голов и обзор матча
«Хеккен» прошел во второй раунд квалификации Лиги Европы
В четверг, 17 июля в Гетеборге (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал словацкий клуб «Спартак Трнава».
Первый матч закончился победой «Хеккена» со счетом 0:1. Шведский клуб увеличил свое преимущество, реализовав пенальти на 13-й минуте.
Гости забили дважды и уже готовились к екстратаймам. Но на 6-й компенсированной минуте «Хеккен» сравнял счет и по сумме двух матчей прошел дальше.
В следующем раунде «Хеккен» сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Первый поединок пройдет в Бельгии 24 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Швеция
Хеккен (Швеция) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Густафсон, 13 (пен), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82
Видео голов и обзор матча
События матча
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