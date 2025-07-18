Хеккен – Спартак Трнава – 2:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля в Гетеборге (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Хеккен» принимал словацкий клуб «Спартак Трнава».

Первый матч закончился победой «Хеккена» со счетом 0:1. Шведский клуб увеличил свое преимущество, реализовав пенальти на 13-й минуте.

Гости забили дважды и уже готовились к екстратаймам. Но на 6-й компенсированной минуте «Хеккен» сравнял счет и по сумме двух матчей прошел дальше.

В следующем раунде «Хеккен» сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Первый поединок пройдет в Бельгии 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Швеция

Хеккен (Швеция) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Густафсон, 13 (пен), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82

Видео голов и обзор матча