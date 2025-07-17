Хеккен и ЧФР Клуж вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
Спартак Трнава и Пакш проиграли и перейдут в Лигу конференций
Вечером 17 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы.
Шведский Хеккен и румынский ЧФР Клуж выиграли свои противостояния и вышли во 2-й раунд.
Словацкий Спартак Трнава и венгерский Пакш проиграли и перейдут в Лигу конференций.
В Q2 ЛЕ Хеккен сыграет против Андерлехта из Бельгии, а ЧФР Клуж встретится со швейцарским Лугано.
Лига Европы УЕФА. Квалификация Q1
Ответные матчи, 17 июля 2025
Хеккен (Швеция) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Густафсон, 13 (пен), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82
ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90
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