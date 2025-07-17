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Лига Европы
Проходит дальше ЧФР Клуж
17.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 0
Пакш
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Лига Европы
17 июля 2025, 22:49 | Обновлено 17 июля 2025, 23:03
57
0

Хеккен и ЧФР Клуж вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

Спартак Трнава и Пакш проиграли и перейдут в Лигу конференций

17 июля 2025, 22:49 | Обновлено 17 июля 2025, 23:03
57
0
Хеккен и ЧФР Клуж вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы
ФК Хеккен

Вечером 17 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы.

Шведский Хеккен и румынский ЧФР Клуж выиграли свои противостояния и вышли во 2-й раунд.

Словацкий Спартак Трнава и венгерский Пакш проиграли и перейдут в Лигу конференций.

В Q2 ЛЕ Хеккен сыграет против Андерлехта из Бельгии, а ЧФР Клуж встретится со швейцарским Лугано.

Лига Европы УЕФА. Квалификация Q1

Ответные матчи, 17 июля 2025

Хеккен (Швеция) – Спартак Трнава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Густафсон, 13 (пен), Дембе, 90+6 – Прохазка, 65, Мойсцрапишвили, 82

ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90

Инфографика

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Лига Европы Хеккен ЧФР Клуж Спартак Трнава Пакш Андерлехт Лугано
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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