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Лига Европы
ЧФР Клуж
17.07.2025 20:30 - : -
Пакш
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Лига Европы
16 июля 2025, 16:10 | Обновлено 16 июля 2025, 16:48
11
0

ЧФР Клуж – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 17 июля в 20:30 по Киеву

16 июля 2025, 16:10 | Обновлено 16 июля 2025, 16:48
11
0
ЧФР Клуж – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ЧФР Клуж

В четверг, 17 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР Клуж» и венгерским «Пакшом». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый поединок завершился со счётом 0:0.

ЧФР Клуж

В прошлом сезоне чемпионата Румынии коллектив занял 2-е место, уступив «ФКСБ» на 9 очков по итогам игр чемпионской группы. Однако в кубке команда торжествовала, одолев в финале «ФК Германнштадт» со счетом 3:2. В июльской игре за суперкубок клуб 2:1 уступил столичному «Стяуа», пропустив последний гол на 90+1 минуте.

Пакш

За 33 игры чемпионата Венгрии команда набрала 57 баллов и заняла 3-ю строчку, отстав от 2-го места на 9 очков. Тем не менее благодаря победе в национальном кубке (в финале «Пакш» одолел «Ференцварош» со счетом 2:1) коллектив получил право играть в отборе Лиги Европы.

Личные встречи

Помимо поединка на прошлой неделе команды больше не встречались в официальных играх.

Интересные факты

  • «Пакш» забил 65 голов в прошлом сезоне чемпионата Венгрии - лучший результат среди всех команд лиги.
  • «ЧФР Клуж» имел 2-ю лучшую оборону и атаку в прошлом сезоне чемпионской группы чемпионата Румынии – за 10 поединков команда пропустила 11, а забила 17 голов.
  • В последних 5 домашних поединках «ЧФР Клуж» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
ЧФР Клуж
17 июля 2025 -
20:30
Пакш
Тотал меньше 3 1.59 Сделать ставку

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ЧФР Клуж Пакш Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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