В четверг, 17 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР Клуж» и венгерским «Пакшом». По киевскому времени игра начнется в 20:30. Первый поединок завершился со счётом 0:0.

ЧФР Клуж

В прошлом сезоне чемпионата Румынии коллектив занял 2-е место, уступив «ФКСБ» на 9 очков по итогам игр чемпионской группы. Однако в кубке команда торжествовала, одолев в финале «ФК Германнштадт» со счетом 3:2. В июльской игре за суперкубок клуб 2:1 уступил столичному «Стяуа», пропустив последний гол на 90+1 минуте.

Пакш

За 33 игры чемпионата Венгрии команда набрала 57 баллов и заняла 3-ю строчку, отстав от 2-го места на 9 очков. Тем не менее благодаря победе в национальном кубке (в финале «Пакш» одолел «Ференцварош» со счетом 2:1) коллектив получил право играть в отборе Лиги Европы.

Личные встречи

Помимо поединка на прошлой неделе команды больше не встречались в официальных играх.

Интересные факты

«Пакш» забил 65 голов в прошлом сезоне чемпионата Венгрии - лучший результат среди всех команд лиги.

«ЧФР Клуж» имел 2-ю лучшую оборону и атаку в прошлом сезоне чемпионской группы чемпионата Румынии – за 10 поединков команда пропустила 11, а забила 17 голов.

В последних 5 домашних поединках «ЧФР Клуж» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua ЧФР Клуж Пакш Тотал меньше 3 1.59 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.