Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧФР Клуж – Пакш – 3:0. Разгром под дождем. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше ЧФР Клуж
17.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 0
Пакш
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 июля 2025, 14:37 |
69
0

ЧФР Клуж – Пакш – 3:0. Разгром под дождем. Видео голов и обзор матча

Румынский клуб одержал уверенную победу

18 июля 2025, 14:37 |
69
0
ЧФР Клуж – Пакш – 3:0. Разгром под дождем. Видео голов и обзор матча
ФК ЧФР Клуж

В четверг, 17 июля в Клуже (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал венгерский клуб Пакш.

Поединок проходил под сильным дождем. Это наложило определенный отпечаток на действия футболистов.

К погодным условиям лучше приспособились хозяева поля. ЧФР Клуж забил три мяча в ворота соперника.

В следующем раунде ЧФР Клуж сыграет со швейцарским Лугано. Первый поединок пройдет в Швейцарии 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Румыния

ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Карло Мухар (ЧФР Клуж).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Луи Мунтяну (ЧФР Клуж).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Alin Razvan Fica (ЧФР Клуж).
По теме:
Хапоэль Беэр-Шева – Левски – 1:1 (пен. – 1:3). Видео голов и обзор матча
Приштина – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча
Матч ЛЕ в Белграде собрал наибольшее количество зрителей на стадионе
Лига Европы видео голов и обзор ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу Пакш чемпионат Венгрии по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера
Футбол | 18 июля 2025, 15:10 0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась воспитанником Шахтера

Максим Чех стал игроком киевского клуба

Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Бокс | 18 июля 2025, 07:30 0
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»

Дон Чарльз утверждает, что Дюбуа значительно улучшился

Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 17.07.2025, 18:30
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Как играли украинские команды против Партизана?
Футбол | 18.07.2025, 11:08
Как играли украинские команды против Партизана?
Как играли украинские команды против Партизана?
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Бокс | 18.07.2025, 07:30
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
16.07.2025, 19:59 4
Футбол
Невероятная поддержка. На бой с Дюбуа к Усику приедет особенный человек
Невероятная поддержка. На бой с Дюбуа к Усику приедет особенный человек
16.07.2025, 19:44
Бокс
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
17.07.2025, 08:17 30
Футбол
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
16.07.2025, 19:46 18
Футбол
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
Экс-игрок Динамо отреагировал на критику Шевченко в сторону Каладзе
16.07.2025, 19:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем