ЧФР Клуж – Пакш – 3:0. Разгром под дождем. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля в Клуже (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал венгерский клуб Пакш.

Поединок проходил под сильным дождем. Это наложило определенный отпечаток на действия футболистов.

К погодным условиям лучше приспособились хозяева поля. ЧФР Клуж забил три мяча в ворота соперника.

В следующем раунде ЧФР Клуж сыграет со швейцарским Лугано. Первый поединок пройдет в Швейцарии 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Румыния

ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90

Видео голов и обзор матча