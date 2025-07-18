ЧФР Клуж – Пакш – 3:0. Разгром под дождем. Видео голов и обзор матча
Румынский клуб одержал уверенную победу
В четверг, 17 июля в Клуже (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал венгерский клуб Пакш.
Поединок проходил под сильным дождем. Это наложило определенный отпечаток на действия футболистов.
К погодным условиям лучше приспособились хозяева поля. ЧФР Клуж забил три мяча в ворота соперника.
В следующем раунде ЧФР Клуж сыграет со швейцарским Лугано. Первый поединок пройдет в Швейцарии 24 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Румыния
ЧФР Клуж (Румыния) – Пакш (Венгрия) – 3:0 (первый матч – 0:0)
Голы: Фике, 35, Мунтяну, 85, Мухар, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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