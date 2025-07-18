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Лига Европы
Актобе
17.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 1
Легия Проходит дальше
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Лига Европы
18 июля 2025, 13:29 | Обновлено 18 июля 2025, 13:32
72
0

Актобе – Легия Варшава – 0:1. Видео гола и обзор матча

Гости забили в компенсированное время

18 июля 2025, 13:29 | Обновлено 18 июля 2025, 13:32
72
0
Актобе – Легия Варшава – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Легия

В четверг, 17 июля в Актобе (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Актобе» принимал польский клуб «Легия» Варшава.

Первый матч «Актобе» проиграл 0:1 и намеревался взять реванш на своем поле. Но и «Легия» не собиралась уступать.

Команды действовали активно и часто били по воротам. Однако цели достиг лишь один удар. «Легия» забила в компенсированное время.

В следующем раунде «Легия» сыграет с чешским клубом «Баник». Первый поединок пройдет в Польше 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Казахстан

Актобе (Казахстан) – Легия Варшава (Польша) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Элитим, 90+1

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Juergen Elitim (Легия).
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Лига Европы видео голов и обзор Актобе чемпионат Казахстана по футболу Легия Варшава чемпионат Польши по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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