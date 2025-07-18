Актобе – Легия Варшава – 0:1. Видео гола и обзор матча

В четверг, 17 июля в Актобе (Казахстан) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. «Актобе» принимал польский клуб «Легия» Варшава.

Первый матч «Актобе» проиграл 0:1 и намеревался взять реванш на своем поле. Но и «Легия» не собиралась уступать.

Команды действовали активно и часто били по воротам. Однако цели достиг лишь один удар. «Легия» забила в компенсированное время.

В следующем раунде «Легия» сыграет с чешским клубом «Баник». Первый поединок пройдет в Польше 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Казахстан

Актобе (Казахстан) – Легия Варшава (Польша) – 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Элитим, 90+1

Видео гола и обзор матча