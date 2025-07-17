С голом в компенсированное время. Актобе уступил Легии в родных стенах
Польский клуб прошел во второй раунд квалификации
В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы между «Актобе» и варшавской «Легией».
Встречу принимал стадион «Орталик» в Алматы.
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В первой игре польский клуб добыл победу со счетом 1:0.
В сегодняшнем матче все решил 1 гол, который в компенсированное ко второму тайму время забил футболист гостей Элитим, тем самым сняв все вопросы по победителю пары.
Во втором раунде квалификации «Легия» сыграет с «Баником».
Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Ответный матч
Актобе (Казахстан) – Легия Варшава (Польша) – 0:1 (общий счет – 0:2)
Голы: Элитим, 90+1
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