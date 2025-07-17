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  4. С голом в компенсированное время. Актобе уступил Легии в родных стенах
Лига Европы
17 июля 2025, 21:19 |
150
0

С голом в компенсированное время. Актобе уступил Легии в родных стенах

Польский клуб прошел во второй раунд квалификации

17 июля 2025, 21:19 |
150
0
С голом в компенсированное время. Актобе уступил Легии в родных стенах
Легия

В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы между «Актобе» и варшавской «Легией».

Встречу принимал стадион «Орталик» в Алматы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре польский клуб добыл победу со счетом 1:0.

В сегодняшнем матче все решил 1 гол, который в компенсированное ко второму тайму время забил футболист гостей Элитим, тем самым сняв все вопросы по победителю пары.

Во втором раунде квалификации «Легия» сыграет с «Баником».

Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Ответный матч

Актобе (Казахстан) – Легия Варшава (Польша) – 0:1 (общий счет – 0:2)

Голы: Элитим, 90+1

Актобе
Актобе
Актобе

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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