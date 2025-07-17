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Лига Европы
Актобе
17.07.2025 19:00 - : -
Легия
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Лига Европы
17 июля 2025, 04:40 |
4
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Актобе – Легия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 17 июня в 19:00 по Киеву

17 июля 2025, 04:40 |
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Актобе – Легия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

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17 июля на стадионе Центральный пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором Актобе встретится с Легией. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Актобе

Команда за свою историю шесть раз становилась чемпионом страны, правда, в последний раз это было в 2013-м году. Потом не получалось вернуться на первое место, в том числе и в прошлом сезоне, когда закончили на третьем месте в Премьер-Лиге. Но при этом получилось раздобыть трофей, выиграв снова кубок Казахстана.

В этом году получается не все, и уже сняли тренера из-за этого. Определенный результат это принесло, и после провала с одним очком в четырех поединках, ближе к середине лета получилось выиграть дважды, с Тураном и Атырау. Но потом был старт в Лиге Европы, и его закончили поражением. Впрочем, минимальный счет оставляет более чем реалистичные шансы добиться дома нужного результата в виде итогового прохода - может хватить и одного гола в основное время.

Легия

Клуб имеет куда более богатую историю, чем его соперник из Средней Азии. Но при этом сейчас у проекта достаточно затяжной спад. В Экстраклассе не получается выбраться на первое место с 2021-го года - и в прошлом сезоне и вовсе закончили на пятой позиции в Экстраклассе. Но при этом снова, как и в 2023-м году, получилось завоевать победу.

Тем не менее, летом в Варшаве появился новый наставник, Эдвард Йорденеску. Его дебютом и был прием казахов в первом поединке квалификации Лиги Европы. И за счет единственного мяча, что был забит Вааном Бичахчяном в середине первого тайма, он добился победы. Впрочем, нельзя говорить, что эти 1:0 гарантирует выход в следующий раунд, но теперь хватит и ничьей.

Статистика личных встреч

Упомянутые 1:0 продолжили серию побед поляков в очных противостояниях. Они и в 2014-м году в квалификации взяли пару побед, и тоже сухих: 1:0 и 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что нынешние гости снова выиграют. Но они прагматичны, так что стоит поставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Актобе
17 июля 2025 -
19:00
Легия
Тотал меньше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Актобе Легия Варшава Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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