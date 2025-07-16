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Лига Европы
Хеккен
17.07.2025 20:00 - : -
Спартак Трнава
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Лига Европы
16 июля 2025, 14:58 |
12
0

Хеккен – Спартак Трнава. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 17 июля в 20:00 по Киеву

16 июля 2025, 14:58 |
12
0
Хеккен – Спартак Трнава. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Спартак Трнава

В четверг, 17 июля состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хеккеном» и словацким «Спартаком Трнава». По киевскому времени игра начнется в 20:00. Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Хеккена».

Хеккен

В чемпионате Швеции 2025 дела коллектива складываются не слишком удачно – после 15 сыгранных поединков «Хеккен» имеет 21 балл на счету и занимает 8-е место турнирной таблицы, уступая лидеру на 16 зачетных пунктов. А вот в кубке страны все вишло гораздо лучше – в финале клуб одолел «Мальме» в серии пенальти и стал обладателем трофея. В прошлом году коллектив участвовал в еврокубках, однако вылетел в финале отбора Лиги конференций от немецкого «Гайденгайма».

Спартак Трнава

За 32 игры в прошлом сезоне чемпионата Словакии команда завоевала 52 балла и заняла 3-е место, отстав от чемпиона «Слована» аж на 20 очков. Однако победа в кубке позволила коллективу поучаствовать в квалификации ЛЕ, в финале «Спартак» минимально обыграл «Ружомберок» из одноименного города. Как и «Хеккен» клуб участвовал в квалификации Лиги конференций, однако вылетел в полуфинале от польской «Вислы».

Личные встречи

Помимо матча квалификации ЛЕ на прошлой неделе, команды больше не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

  • В прошлом сезоне чемпионата Словакии ни одна команда чемпионской группы не пропустила меньше голов, чем «Спартак Трнава» – 34.
  • «Хеккен» забил 24 гола за 15 игр чемпионата Швеции в прошлом сезоне – 4-й лучший результат.
  • В последних 5 играх чемпионата Словакии в прошлом сезоне «Спартак Трнава» потерпел 4-е поражение.
  • У «Хеккена» 4 победы в последних 5 матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Хеккен
17 июля 2025 -
20:00
Спартак Трнава
Тотал больше 2.5 1.75 Сделать ставку

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Спартак Трнава Хеккен Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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