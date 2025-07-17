Шериф проиграл ответный матч квалификации Лиги Европы, но прошел дальше

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Приштина» одержала домашнюю победу над «Шерифом».

Косовский клуб выиграл 2:1, однако не сумел отыграться после поражения 0:4 в первой игре.

По сумме двух матчей дальше в Лиге Европы прошла команда из Тирасполя. «Приштина» переходит в Лигу конференций.

Далее во втором раунде квалификации Лиги Европы «Шериф» сыграет против «Утрехта» из Нидерландов.

Лига Европы 2025/26

Квалификация Q1. 17 июля 2025

Приштина (Косово) – Шериф (Молдова) – 2:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Намани, 56, Ахмети, 65 – Серовян, 51

Инфографика