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Лига Европы
Приштина
17.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 2 : 1
Шериф Проходит дальше
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Лига Европы
17 июля 2025, 22:59 | Обновлено 17 июля 2025, 23:15
266
1

Шериф проиграл ответный матч квалификации Лиги Европы, но прошел дальше

Приштина перейдет в Лигу конференций

17 июля 2025, 22:59 | Обновлено 17 июля 2025, 23:15
266
1
Шериф проиграл ответный матч квалификации Лиги Европы, но прошел дальше
ФК Шериф

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Приштина» одержала домашнюю победу над «Шерифом».

Косовский клуб выиграл 2:1, однако не сумел отыграться после поражения 0:4 в первой игре.

По сумме двух матчей дальше в Лиге Европы прошла команда из Тирасполя. «Приштина» переходит в Лигу конференций.

Далее во втором раунде квалификации Лиги Европы «Шериф» сыграет против «Утрехта» из Нидерландов.

Лига Европы 2025/26

Квалификация Q1. 17 июля 2025

Приштина (Косово) – Шериф (Молдова) – 2:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Намани, 56, Ахмети, 65 – Серовян, 51

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Лига Европы Шериф Тирасполь Приштина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Му🐮Му
Всє ми помнім Шерифа, я даже татуху сєбє таку зробив на одном мєстє, ніскажу на каком
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