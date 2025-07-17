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Лига Европы
Приштина
17.07.2025 21:00 - : -
Шериф
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Лига Европы
17 июля 2025, 04:45 |
3
0

Приштина – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 17 июля в 21:00 по Киеву

17 июля 2025, 04:45 |
3
0
Приштина – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Шериф

17 июля на стадионе имени Фадиля Вокрри пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором Приштина встретится с Шерифом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Приштина

Команда представляют столицу Косово, и считается одной из сильнейших там. У нее 11 чемпионских титулов, правда, в последнее время ее оттерли на вторые роли: крайнее чемпионство датируется еще 2021-м годом. В прошлом сезоне и вовсе ограничились только пятой позицией в местном первенстве. Но при этом взяли кубок, второй после годичной паузы и 9-й всего в истории.

Очевидно, что хотелось прибавить. Но так получилось, что играли в Тираспоре после паузы практически в два месяца. И, возможно, эта пауза и привела к такому провальному результату: проиграли разгромно, что превращало ответный поединок в сугубую формальность - снова придется быстро переключаться на менее рейтинговую Лигу конференций.

Шериф

Клуб все еще по инерции воспринимается как сила №1 в молдавском футболе - хотя представляет Приднестровье с его специфическим статусом. А при Вернидубе получилось даже пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Но вообще-то уже дважды чемпионский титул фаворит упускал, ограничиваясь только вторым местом.

Сейчас настрой, очевидно, серьезный. И не зря в ряде побед, которыми начали новый сезон, были и выездные 2-1 с Милсами, сенсационным обладателем титула. На кураже стартовали и в Лиге Европы. Счет открыл Баяла уже на 11-й минуте, и в итоге хавбек из Буркина-Фасо оформил хет-трик. В итоге же оформили 4:0, и этот результат превращает поездку в Косово в нечто вроде туристического вояжа - можно пропускать трижды!

Статистика личных встреч

Матч, что был сыгран в прошлый четверг, оказался первым очным для многократных чемпионов своих стран.

Прогноз

Букмекерские конторы даже на выезде отдают предпочтение клубу из Тирасполя. Тот продемонстрировал, что гораздо выше классом, и уже за счет только этого должен снова выигрывать - но тут не помешает нулевая фора (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Приштина
17 июля 2025 -
21:00
Шериф
Фора Шерифа (0) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Приштина Шериф Тирасполь Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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