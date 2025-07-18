Приштина – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 июля в Приштине (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. ФК «Приштина» принимал молдовский «Шериф».

«Шериф» ехал на ответный матч со спокойной душой. Ведь в первом поединке команда одержала победу со счетом 4:0.

«Приштина» смогла выиграть домашний матч. Но для общего успеха счета 2:1 не хватило.

В следующем раунде «Шериф» сыграет с «Утрехтом» из Нидерландов. Первый поединок пройдет в Молдове 24 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Косово

Приштина (Косово) – Шериф (Молдова) – 2:1 (первый матч – 0:4)

Голы: Намани, 56, Ахмети, 65 – Серобян, 51

Видео голов и обзор матча