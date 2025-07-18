Приштина – Шериф – 2:1. Видео голов и обзор матча
«Шерифу» хватило запаса мячей
В четверг, 17 июля в Приштине (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. ФК «Приштина» принимал молдовский «Шериф».
«Шериф» ехал на ответный матч со спокойной душой. Ведь в первом поединке команда одержала победу со счетом 4:0.
«Приштина» смогла выиграть домашний матч. Но для общего успеха счета 2:1 не хватило.
В следующем раунде «Шериф» сыграет с «Утрехтом» из Нидерландов. Первый поединок пройдет в Молдове 24 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Ответный матч. 17 июля, Косово
Приштина (Косово) – Шериф (Молдова) – 2:1 (первый матч – 0:4)
Голы: Намани, 56, Ахмети, 65 – Серобян, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
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