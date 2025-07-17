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  4. Конфликт. На турнире ATP в Швеции произошла бурная словесная перепалка
ATP
17 июля 2025, 17:20 |
140
0

Конфликт. На турнире ATP в Швеции произошла бурная словесная перепалка

После окончания поединка конфликт обострился до предела

17 июля 2025, 17:20 |
140
0
Конфликт. На турнире ATP в Швеции произошла бурная словесная перепалка
Getty Images/Global Images Ukraine. Камило Уго Карабельи

На грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде произошло серьезное словесное столкновение между чилийцем Кристианом Гарином и представителем Аргентины Камило Уго Карабельи после напряженного матча, который завершился победой аргентинца.

После окончания поединка конфликт обострился до предела.

«Что с тобой, идиот, зачем ты называешь меня тупым? Скажи, что я тебе сделал, придурок, что я тебе сделал, идиот?» – крикнул чилиец в адрес Карабельи, который очень бурно отпраздновал победу, назвал Гарина тупым и пожелал ему «счастливого полета домой».

«Тебя никто не любит», – ответил ему аргентинец.

В ответ Гарин назвал соперника «привидением» и заявил, что будет ждать его снаружи, чтобы проверить, хватит ли у того смелости выйти.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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