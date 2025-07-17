Конфликт. На турнире ATP в Швеции произошла бурная словесная перепалка
После окончания поединка конфликт обострился до предела
На грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде произошло серьезное словесное столкновение между чилийцем Кристианом Гарином и представителем Аргентины Камило Уго Карабельи после напряженного матча, который завершился победой аргентинца.
После окончания поединка конфликт обострился до предела.
«Что с тобой, идиот, зачем ты называешь меня тупым? Скажи, что я тебе сделал, придурок, что я тебе сделал, идиот?» – крикнул чилиец в адрес Карабельи, который очень бурно отпраздновал победу, назвал Гарина тупым и пожелал ему «счастливого полета домой».
«Тебя никто не любит», – ответил ему аргентинец.
В ответ Гарин назвал соперника «привидением» и заявил, что будет ждать его снаружи, чтобы проверить, хватит ли у того смелости выйти.
‼️ TUVO QUE INTERVENIR LA JUEZA DE SILLA— BAE Negocios (@BAENegocios) July 16, 2025
🎾 El argentino Camilo Ugo Carabelli y el chileno Cristian Garín se cruzaron fuerte en los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, Suecia. pic.twitter.com/rGjfJwjIDt
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