Конфликт. На турнире ATP в Швеции произошла бурная словесная перепалка

На грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде произошло серьезное словесное столкновение между чилийцем Кристианом Гарином и представителем Аргентины Камило Уго Карабельи после напряженного матча, который завершился победой аргентинца.

После окончания поединка конфликт обострился до предела.

«Что с тобой, идиот, зачем ты называешь меня тупым? Скажи, что я тебе сделал, придурок, что я тебе сделал, идиот?» – крикнул чилиец в адрес Карабельи, который очень бурно отпраздновал победу, назвал Гарина тупым и пожелал ему «счастливого полета домой».

«Тебя никто не любит», – ответил ему аргентинец.

В ответ Гарин назвал соперника «привидением» и заявил, что будет ждать его снаружи, чтобы проверить, хватит ли у того смелости выйти.