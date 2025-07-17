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Товарищеские матчи
Металлист
17.07.2025 11:30 – FT 0 : 3
Ингулец
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Украина. Первая лига
17 июля 2025, 16:37 |
166
0

Дубль Кисленко. Ингулец в контрольном матче обыграл Металлист

«Металлист» потерпел второе поражение с крупным счетом подряд

17 июля 2025, 16:37 |
166
0
Дубль Кисленко. Ингулец в контрольном матче обыграл Металлист
ФК Металлист

«Металлист» и «Ингулец» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 17 июля, команды провели спарринг, сильнее в котором оказался «Ингулец».

«Ингулец» вышел вперед на 14-й минуте поединка. Автором гола стал Сергей Кисленко.

Форвард «Ингульца» отличился и во втором тайме. На 57-й минуте Кисленко сделал счет 3:0. А между этими событиями Станислав-Нури Малыш реализовал пенальти.

Для «Металлиста» поражение 0:3 стало вторым подряд с крупным счетом. Ранее харьковский клуб проиграл «Буковине» со счетом 0:4.

Товарищеский матч. 17 июля

«Металлист» – «Ингулец» – 0:3

Голы: Кисленко 14, 57, Малыш, 33 (с пенальти)

Видеозапись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Ингулец Сергей Кисленко Станислав-Нури Малыш
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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