Дубль Кисленко. Ингулец в контрольном матче обыграл Металлист
«Металлист» потерпел второе поражение с крупным счетом подряд
«Металлист» и «Ингулец» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 17 июля, команды провели спарринг, сильнее в котором оказался «Ингулец».
«Ингулец» вышел вперед на 14-й минуте поединка. Автором гола стал Сергей Кисленко.
Форвард «Ингульца» отличился и во втором тайме. На 57-й минуте Кисленко сделал счет 3:0. А между этими событиями Станислав-Нури Малыш реализовал пенальти.
Для «Металлиста» поражение 0:3 стало вторым подряд с крупным счетом. Ранее харьковский клуб проиграл «Буковине» со счетом 0:4.
Товарищеский матч. 17 июля
«Металлист» – «Ингулец» – 0:3
Голы: Кисленко 14, 57, Малыш, 33 (с пенальти)
Видеозапись матча
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