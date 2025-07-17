Дубль Кисленко. Ингулец в контрольном матче обыграл Металлист

«Металлист» и «Ингулец» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 17 июля, команды провели спарринг, сильнее в котором оказался «Ингулец».

«Ингулец» вышел вперед на 14-й минуте поединка. Автором гола стал Сергей Кисленко.

Форвард «Ингульца» отличился и во втором тайме. На 57-й минуте Кисленко сделал счет 3:0. А между этими событиями Станислав-Нури Малыш реализовал пенальти.

Для «Металлиста» поражение 0:3 стало вторым подряд с крупным счетом. Ранее харьковский клуб проиграл «Буковине» со счетом 0:4.

Товарищеский матч. 17 июля

«Металлист» – «Ингулец» – 0:3

Голы: Кисленко 14, 57, Малыш, 33 (с пенальти)

Видеозапись матча