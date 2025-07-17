Металлист и Ингулец проводят контрольный матч. Стартовые составы

«Металлист» и «Ингулец» продолжают подготовку к старту нового сезона в Первой лиге. В четверг, 17 июля, команды проведут товарищеский матч.

«Металлист» уже повел три спарринга на летних учебно-тренировочных сборах. Команда дважды сыграла с ФК «Ужгород». Первый матч закончился победой «Металлиста» (3:2), а во втором со счетом 2:1 победу одержал представитель Второй лиги.

Также «Металлист» провел контрольный матч с «Буковиной». Харьковский клуб потерпел поражение со счетом 0:4.

«Ингулец» также активно готовится к новому сезону. В контрольных матчах команда обыграла «Черноморец» (3:1), сыграла вничью с «Ворсклой» (1:1) и потерпела поражения от «Александрии» (1:5) и ЛНЗ (0:5).

Поединок «Металлиста» и «Ингульца» начнется в 11:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста».