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Товарищеские матчи
Металлист
17.07.2025 11:30 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 июля 2025, 08:11 | Обновлено 17 июля 2025, 08:16
52
0

Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июля в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча

17 июля 2025, 08:11 | Обновлено 17 июля 2025, 08:16
52
0
Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

17 июля в 11:30 встречаются Металлист Харьков и Ингулец Петрово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на сборах Закарпатье. Обе команды выступают в Первой лиге.

Игра проходит на стадионе в с.Среднее, Закарпатье

Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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