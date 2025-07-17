Украина. Первая лига17 июля 2025, 08:11 | Обновлено 17 июля 2025, 08:16
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Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 июля в 11:30 видеотрансляцию товарищеского матча
17 июля 2025, 08:11 | Обновлено 17 июля 2025, 08:16
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
17 июля в 11:30 встречаются Металлист Харьков и Ингулец Петрово.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг на сборах Закарпатье. Обе команды выступают в Первой лиге.
Игра проходит на стадионе в с.Среднее, Закарпатье
Металлист – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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