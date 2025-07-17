Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил один гол. ЮКСА в контрольном матче проиграла Шахтеру U-19
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк U19
17.07.2025 11:00 – FT 1 : 0
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 июля 2025, 13:31 |
128
0

Все решил один гол. ЮКСА в контрольном матче проиграла Шахтеру U-19

Юношеская команда «Шахтера» обыграла представителя Первой лиги

17 июля 2025, 13:31 |
128
0
Все решил один гол. ЮКСА в контрольном матче проиграла Шахтеру U-19
ФК ЮКСА

ЮКСА под руководством нового главного тренера продолжает подготовку е старту нового сезона. В четверг, 17 июля, команда провела третий спарринг в летнее межсезонье.

Соперником стала юношеская команда донецкого «Шахтера». Молодые футболисты были настроены показать себя на фоне команды Первой лиги.
И это им удалось. «Шахтер» U-19 одержал победу со счетом 1:0.

Для ЮКСА этот спарринг стал третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Чайку» (1:0) и проиграла 0:2 дебютанту Второй лиги киевскому клубу «Ребел».

Товарищеский матч. 17 июля. Щасливое, «Арсенал-Арена»

«Шахтер» U-19 – ЮКСА – 1:0

По теме:
Кривбасс договорился об аренде игрока Маккаби Хайфа. Сделка почти закрыта
Арда ТУРАН: «Я на стороне всех, кто сегодня страдает»
Экс-игрок Ворсклы: «Как теперь клубу продолжить существование?»
чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи ЮКСА Тарасовка Шахтер Донецк U-19
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Волейбол | 16 июля 2025, 16:53 9
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?

Сине-желтые занимают 6-е место в зачете

Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Бокс | 17 июля 2025, 07:45 1
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»

Бывший чемпион мира высказался о реванше

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 16.07.2025, 17:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Озвучен стадион, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках
Футбол | 17.07.2025, 12:31
Озвучен стадион, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках
Озвучен стадион, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Футбол | 17.07.2025, 07:15
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Революция в футболе? Изменения в правилах коснутся пенальти и угловых
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
16.07.2025, 00:38
Бокс
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 98
Футбол
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
16.07.2025, 07:42 42
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 17
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
Гарет Бэйл назвал победителя Золотого мяча 2025. Не Дембеле, не Рафинья
16.07.2025, 01:51 1
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем