Все решил один гол. ЮКСА в контрольном матче проиграла Шахтеру U-19
Юношеская команда «Шахтера» обыграла представителя Первой лиги
ЮКСА под руководством нового главного тренера продолжает подготовку е старту нового сезона. В четверг, 17 июля, команда провела третий спарринг в летнее межсезонье.
Соперником стала юношеская команда донецкого «Шахтера». Молодые футболисты были настроены показать себя на фоне команды Первой лиги.
И это им удалось. «Шахтер» U-19 одержал победу со счетом 1:0.
Для ЮКСА этот спарринг стал третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Чайку» (1:0) и проиграла 0:2 дебютанту Второй лиги киевскому клубу «Ребел».
Товарищеский матч. 17 июля. Щасливое, «Арсенал-Арена»
«Шахтер» U-19 – ЮКСА – 1:0
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