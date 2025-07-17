Все решил один гол. ЮКСА в контрольном матче проиграла Шахтеру U-19

ЮКСА под руководством нового главного тренера продолжает подготовку е старту нового сезона. В четверг, 17 июля, команда провела третий спарринг в летнее межсезонье.

Соперником стала юношеская команда донецкого «Шахтера». Молодые футболисты были настроены показать себя на фоне команды Первой лиги.

И это им удалось. «Шахтер» U-19 одержал победу со счетом 1:0.

Для ЮКСА этот спарринг стал третьим на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда обыграла «Чайку» (1:0) и проиграла 0:2 дебютанту Второй лиги киевскому клубу «Ребел».

Товарищеский матч. 17 июля. Щасливое, «Арсенал-Арена»

«Шахтер» U-19 – ЮКСА – 1:0