Нива просматривает лучшего бомбардира Диназа

Как стало известно Sport.ua, универсальный атакующий полузащитник Даниил Кириченко в ближайшее время может сменить «Диназ» на тернопольскую «Ниву».

23-летний футболист, в активе которого 10 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи в прошедшем сезоне Первой лиги, сейчас находится на просмотре в команде Юрия Вирта. Забивал Кириченко и в ворота «Нивы»: в мае его гол на 76-й минуте помог «Диназу» уйти от поражения в домашней игре с тернопольской командой.

На сборах «Нивы» присутствуют трое бывших игроков «Реверы 1908», приостановившей свое участие во Второй лиге. Также с командой тренируется бывший полузащитник «Зари», «Карпат» и «Руха» Юрий Тлумак.

«Нива» по итогам сезона 2024/2025 заняла 11-е место среди 17 участников. В первом туре нового чемпионата (базовая дата — 2 августа) команда сыграет на выезде с «Черноморцем».

Ранее сообщалось о том, что «Нива» пополнит свои ряды пятью летними новичками, которые произвели хорошее впечатление на тренерский штаб.

