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Украина. Первая лига
16 июля 2025, 16:23 |
179
0

Нива просматривает лучшего бомбардира Диназа

В предыдущем сезоне футболист был лучшим бомбардиром своей команды

16 июля 2025, 16:23 |
179
0
Нива просматривает лучшего бомбардира Диназа
Getty Images/Global Images Ukraine. Нива

Как стало известно Sport.ua, универсальный атакующий полузащитник Даниил Кириченко в ближайшее время может сменить «Диназ» на тернопольскую «Ниву».

23-летний футболист, в активе которого 10 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи в прошедшем сезоне Первой лиги, сейчас находится на просмотре в команде Юрия Вирта. Забивал Кириченко и в ворота «Нивы»: в мае его гол на 76-й минуте помог «Диназу» уйти от поражения в домашней игре с тернопольской командой.

На сборах «Нивы» присутствуют трое бывших игроков «Реверы 1908», приостановившей свое участие во Второй лиге. Также с командой тренируется бывший полузащитник «Зари», «Карпат» и «Руха» Юрий Тлумак.

«Нива» по итогам сезона 2024/2025 заняла 11-е место среди 17 участников. В первом туре нового чемпионата (базовая дата — 2 августа) команда сыграет на выезде с «Черноморцем».

Ранее сообщалось о том, что «Нива» пополнит свои ряды пятью летними новичками, которые произвели хорошее впечатление на тренерский штаб.

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Нива Тернополь Диназ Вышгород трансферы Первая лига Украины инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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